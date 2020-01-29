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  • Washington Post отстранило журналистку из-за твита об обвинениях погибшего Коби Брайанта в изнасиловании
29 января 2020, среда, 15:07 45
Мир 2020-01-29T15:07:14+02:00
Українські Новини
Washington Post отстранило журналистку из-за твита об обвинениях погибшего Коби Брайанта в изнасиловании

Washington Post отстранило журналистку из-за твита об обвинениях погибшего Коби Брайанта в изнасиловании

Елизавета Кесельман
Коби Брайант, Баскетболист, Washington Post, Смерть баскетболиста
Коби Брайант.Фото: ru.wikipedia.org
Коби Брайант.Фото: ru.wikipedia.org

В американском издании Washington Post руководство отстранило журналистку агенства после того, как она опубликовала твит со ссылкой на статью об обвинениях американского баскетболиста Коби Брайанта в изнасиловании через несколько часов после смерти. Об этом передает ведомство. 

Отмечается, что журналистка Фелиция Сонмез ссылалась на статью Daily Beast 2016 года, в которой говорится об обвинении Коби Брайанта в изнасиловании 19-летней работницы отеля, который баскетболист посетил в 2003 году.

Несмотря на то, что обвинения были сняты, сам же баскетболист признался, что имел сексуальные отношения с ней, но убеждал, что девушка была согласна.

Однако позже спортсмен извинился и признал, что работница отеля не давала своего согласия.

Сама же журналистка объяснила свое сообщение тем, что обвинения в насилии являются важной частью биографии погибшего баскетболиста. По ее словам, семьи пострадавших от сексуального насилия поддержали ее действия.

Отмечается, что руководство газеты попросило Сонмез удалить ее твит, что она и сделала. Сейчас онанаходится в оплачиваемом отпуске, пока менеджмент издания рассматривает инцидент. Профсоюз The Washington Post выступил против отстранения Сонмез.

"Потеря такого кумира и многих других жизней — это трагедия. Но мы считаем, что мы, как новостийщики, ответственны за то, чтобы рассказать обществу всю правду, которую мы знаем — о популярных и непопулярных моментах своевременно и несвоевременно", — говорится в письме к руководству издания.

Как сообщали Українські Новини, бывший баскетболист "Лос-Анджелес Лейкерс" Коби Брайант погиб из-за крушения вертолета недалеко от Лос-Анджелеса вместе со своей дочерью. 

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