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29 января 2020, среда, 13:35 344
Верховная Рада и партии 2020-01-29T13:37:37+02:00
Українські Новини
На Сумщине "Наш край" возглавил глава облсовета Владимир Токарь

На Сумщине "Наш край" возглавил глава облсовета Владимир Токарь

Надежда Комендантова
Владимир Токарь, Партия
Наш край. Фото: пресс-служба
Наш край. Фото: пресс-служба

Председатель Сумского облсовета Владимир Токарь возглавил партию "Наш край" в области. Об этом было сообщено на брифинге для СМИ, в котором приняли участие Токарь, а также сопредседатели партии Александр Мазурчак и Сергей Шахов.

Новоизбранного председателя Сумской областной организации "Нашего края" представил сопредседатель партии Александр Мазурчак.

"Сегодня партия "Наш край" - один из лидеров на местных выборах. По результатам выборов в объединенных территориальных громадах в прошлом году "Наш край" закрепился в тройке лидеров. На сегодня партию "Наш край" представляют более 3 700 депутатов в местных советах, а также около 100 городских, поселковых и сельских голов. И наша команда ежедневно расширяется! Сегодня к ней присоединился Владимир Токарь", – отметил Александр Мазурчак.

Наш край. Фото: пресс-службаНаш край. Фото: пресс-служба

В свою очередь Владимир Токарь объяснил, почему присоединился к "Нашему краю".

"За партию говорят её дела, а не слова. И результаты выборов в громадах свидетельствуют, что люди видят и выбирают тех, кому стоит доверять. Именно поэтому я решил присоединиться к партии, которая представляет людей дела, профессионалов и хозяйственников. "Наш край" – это развитие Сумщины", – отметил он.

Сопредседатель партии "Наш край", народный депутат Сергей Шахов отметил, что для партии очень важно, чтобы в каждом регионе во главе её организаций стояли профессионалы, которым доверяют люди.

"Это, безусловно, усиление нашей партии на Сумщине", – отметил Сергей Шахов.

По результатам выборов в объединенных территориальных громадах прошлого года "Наш край" закрепился в тройке лидеров. На сегодня партию "Наш край" представляют 3745 депутатов в местных советах и 82 городских, поселковых и сельских головы.

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