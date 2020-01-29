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29 января 2020, среда, 12:45 26
Происшествия 2020-01-29T12:52:27+02:00
Українські Новини
Полиция начала расследовать сообщение о ложном минировании Лычаковского кладбища во Львове

Полиция начала расследовать сообщение о ложном минировании Лычаковского кладбища во Львове

Василь Трухан
Лычаковское кладбище

Полиция начала расследовать сообщение о ложном минировании Лычаковского кладбища во Львове. Об этом говорится в сообщении Главного управления Национальной полиции во Львовской области, передают Українські Новини.

Сообщение о минировании поступило 28 января в 22:42.

На место события прибыли взрывотехники, полиция и медики, эвакуация не проводилась.

Поиски завершились 29 января в 2:00, взрывчатка не обнаружена.

По данному факту следователи Лычаковского отдела полиции открыли уголовное производство по ч.1 ст.259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) УК Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от двух до шести лет.

Полицейские устанавливают личность анонима, который предоставил ложное сообщение о минировании.

Лычаковское кладбище - историко-мемориальный музей-заповедник во Львове в исторической местности Лычаков, одно из старейших кладбищ Украины.

Как сообщали Українські Новини, Служба безопасности Украины подозревает задержанных по обвинению в подрыве Мемориала орлят на Лычаковском кладбище во Львове в попытке поджога польского автобуса.

Неизвестные 13 марта 2018 года вечером бросили взрывчатку у польского мемориала на Лычаковском кладбище во Львове.

На месте взрыва образовалась воронка диаметром 0,3 м.

В результате взрыва пострадавших нет, могилы не повреждены.

Взрыв произошел в 20 м от польского Мемориала львовских орлят.

По предварительным данным, для подрыва неизвестные использовали гранату РГД-5.

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