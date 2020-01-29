Посольство США в Дании признало ошибку о том, чьи войска освободили Освенцим

Посольство США в Дании признало, что допустило ошибку в сообщении об освобождении нацистского концлагеря Аушвиц (Освенцим) "американскими войсками". Исправления были опубликованы в Twitter, сообщает портал strana.ua.

"...Мы непреднамеренно написали, что американские войска освободили Освенцим-Биркенау. Он был, конечно же, освобожден советскими войсками", - говорится в сообщении посольства в Twitter.

Твиттер посольства США в Дании Фото: twitter.com/usembdenmark

Ранее французский лидер Эммануэль Макрон в ходе мемориальной церемонии, посвященной 75-й годовщине освобождения Освенцима, в парижском Музее Холокоста отметил роль советских солдат в освобождении нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау на территории Польши.