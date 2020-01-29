Посольство США у Данії визнало помилку про те, чиї війська звільнили Освенцим

Посольство США у Данії визнало, що допустило помилку в повідомленні про звільнення нацистського концтабору Аушвіц (Освенцим) "американськими військами". Виправлення були опубліковані в Twitter, повідомляє портал strana.ua.

"... Ми ненавмисно написали, що американські війська звільнили Освенцим-Біркенау. Він був, звичайно ж, звільнений радянськими військами", - йдеться в повідомленні посольства в Twitter.

Твіттер посольства США у Данії Фото: twitter.com/usembdenmark

Раніше французький лідер Еммануель Макрон в ході меморіальної церемонії, присвяченій 75-й річниці звільнення Освенцима, в паризькому Музеї Голокосту зазначив роль радянських солдатів у звільненні нацистського концтабору Аушвіц-Біркенау на території Польщі.