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29 січня 2020, середа, 11:39 18
Суспільство 2020-01-29T14:00:04+02:00
Українські Новини
Посольство США у Данії визнало помилку про те, чиї війська звільнили Освенцим

Посольство США у Данії визнало помилку про те, чиї війська звільнили Освенцим

Сергій Паламаренко
Посольство США, Еммануель Макрон, Освенцим, Звільнення Освенцима, Аушвіц
Освенцим Фото: архів кінофотодокументів
Освенцим Фото: архів кінофотодокументів

Посольство США у Данії визнало, що допустило помилку в повідомленні про звільнення нацистського концтабору Аушвіц (Освенцим) "американськими військами". Виправлення були опубліковані в Twitter, повідомляє портал strana.ua.

"... Ми ненавмисно написали, що американські війська звільнили Освенцим-Біркенау. Він був, звичайно ж, звільнений радянськими військами", - йдеться в повідомленні посольства в Twitter.

Твіттер посольства США у Данії Фото: twitter.com/usembdenmark

Раніше французький лідер Еммануель Макрон в ході меморіальної церемонії, присвяченій 75-й річниці звільнення Освенцима, в паризькому Музеї Голокосту зазначив роль радянських солдатів у звільненні нацистського концтабору Аушвіц-Біркенау на території Польщі.

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