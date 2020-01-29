Снижение платежек на коммуналку стало выполнением предвыборного обещания Зеленского, - политолог

Снижением платежек на коммуналку, которое еще в декабре прошлого года инициировал премьер-министр Украины Алексей Гончарук, нынешняя власть выполнила один из главных пунктов своих предвыборных обещаний. Такое мнение на своей странице в Facebook высказал политический эксперт Павел Кутуев.

“Многие знакомые получили за декабрь платежки на тепло, в которых указаны “урезанные” суммы. Кто-бы что ни говорил, но платежки пришли меньше на несколько сотен гривен. У кого-то это может и вызовет улыбку, но для бабушки, получающей пенсию 1700 грн, 300 гривен экономия - очень ощутима. То есть получается, что Кабмин таки снизил коммуналку. Другое дело как. Не все понимали, как именно цена стала дешевле, ведь в платежке тариф остался прежним, а цена ниже. Но как оказалось, есть сноска с объяснением о скидке. Короче, есть там небольшая сложность с пониманием процедуры, но тут главное - результат. Платежка дешевле, а все остальное - не имеет значения”, - отметил эксперт.

По его словам, платежки пересчитали уже в более чем 140 городов, включая Киев. Он также добавил, что это впервые за многие годы, когда действующая власть не поднимает тарифы, а наоборот - уменьшает.

“Без преуменьшения, снижение платежки за декабрь для кабмина Гончарука - это турбо достижение. Я сначала вообще скептически отнесся. Сама инициатива, понятное дело хорошая, но сомнения были как раз в возможности реализации. Оказалось - смогли. Еще из плюсов: это первая власть, которая снижает, а не повышает тарифы. Зеленскому одну галочку в выполнение предвыборных обещаний. Гончаруку плюс за скорость и способность выполнения поставленных задач”, - написал политолог.

По словам эксперта, Кабмин своим постановлением дал механизм для снижения коммунальных платежей, но реально воплощать его в действие должны самостоятельно органы местной власти и предприятия теплокомуненерго.

“Но не все это делают. Часть обосновано не могут пересчитать платежки – они работают не на газе, а на других материалах, например, угле. На уголь скидки не было, делали процедуру по газу. Но некоторые предприятия не снижают по другим причинам, потому, что кому-то из владельцев это не выгодно”, - подытожил Павел Кутуев.