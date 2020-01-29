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29 января 2020, среда, 05:30 65
Жизнь 2020-01-29T05:30:02+02:00
Українські Новини
Сегодня чтут память Героев Крут

Сегодня чтут память Героев Крут

Ярина Вацяк
Лукьяновское кладбище, Герои, Герои Крут, Бой под Крутами

На Лукьяновском кладбище состоится почтение памяти Героев Крут.

Участники мероприятия возложат цветы к могилам Владимира Наумовича и Владимира Шульгина, выпускников киевского Университета им. Святого Владимира, погибших под станцией Круты в неравном бою с подразделением российской Красной гвардии под руководством эсера Михаила Муравьева.

Также состоится возложение цветов к могилам украинских поэтов Александра Олеся и Олега Ольжича, которые перезахоронены на Лукьяновском кладбище.

29 января 1918 года, около 400 курсантов и студентов сдержали наступление на Киев почти четырехтысячной армии большевиков.

Этот бой длился 5 часов между четырёхтысячным подразделением российской Красной гвардии под руководством эсера Михаила Муравьева и отрядом из киевских курсантов и казаков "Свободного казачества".

Бой стал важной частью украинской исторической памяти, а из-за запрета темы в советское время сохранилось мало надежной информации.

Как сообщали Українські Новини, в Киеве появился мурал, посвященный героям Крут.

В прошлом году в Киеве прошел факельный марш в честь Героев Крут.

 

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