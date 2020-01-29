Сегодня чтут память Героев Крут

На Лукьяновском кладбище состоится почтение памяти Героев Крут. Участники мероприятия возложат цветы к могилам Владимира Наумовича и Владимира Шульгина, выпускников киевского Университета им. Святого Владимира, погибших под станцией Круты в неравном бою с подразделением российской Красной гвардии под руководством эсера Михаила Муравьева. Также состоится возложение цветов к могилам украинских поэтов Александра Олеся и Олега Ольжича, которые перезахоронены на Лукьяновском кладбище. 29 января 1918 года, около 400 курсантов и студентов сдержали наступление на Киев почти четырехтысячной армии большевиков. Этот бой длился 5 часов между четырёхтысячным подразделением российской Красной гвардии под руководством эсера Михаила Муравьева и отрядом из киевских курсантов и казаков "Свободного казачества". Бой стал важной частью украинской исторической памяти, а из-за запрета темы в советское время сохранилось мало надежной информации. https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=0Tn83yvZDBk" frameborder="0" allowfullscreen> Как сообщали Українські Новини, в Киеве появился мурал, посвященный героям Крут. В прошлом году в Киеве прошел факельный марш в честь Героев Крут.