подписаться на рассылку
24.1 24.5
26.55 27.05
˟
  • Новости
  • Жизнь
  • Производитель Барби выпускает коллекцию кукол без волос, с пигментацией лица и протезом
28 января 2020, вторник, 20:51 53
Жизнь 2020-01-28T20:52:08+02:00
Українські Новини
Производитель Барби выпускает коллекцию кукол без волос, с пигментацией лица и протезом

Производитель Барби выпускает коллекцию кукол без волос, с пигментацией лица и протезом

Елизавета Кесельман
Барби, кукла Барби, Витилиго, Необычная кукла, Mattel
Новая коллекция Барби.Фото: Mattel
Новая коллекция Барби.Фото: Mattel

Производитель кукол Барби компания Mattel готовит коллекцию кукол с неординарной и непривычной для ценителей игрушек внешностью. В новой линейке будут представлены Барби без волос, а также с пигментацией кожи лица - признаками болезни витилиго. Об этом сообщает российская служба ВВС.

Как заявляет Mattel, мотивом компания является переосмысление, что значит быть Барби, или выглядеть, как Барби.

В 2019 году прототип новой серии компания показала в Инстаграм-аккаунте Барби. Этот пост быстро стал самым популярным за всю историю аккаунта, получив более 60 тысяч лайков.

Что касается новой лысой Барби, то в Mattel надеются, что эта кукла найдет отклик у детей, теряющих волосы, и они смогут увидеть в ней отражение себя.

В новой линейке также есть Барби с протезом. Создавать кукол с инвалидностью бренд начал еще в прошлом году - тогда вышла другая модель с более светлой кожей. Эта кукла была создана в коллаборации с Джордан Ривз, 12-летней девочкой с протезом руки, которая занимается помощью людям с инвалидностью.

В этом году бренд включил в линейку вторую куклу с более темным оттенком кожи, у нее золотой протез ноги.

Друга Барби - Кена - в этом году также обновили. Mattel решила заменить короткую прическу Кена на вариант с длинными волосами. Всего куклы Кена доступны в четырех типах телосложения, 13 оттенках кожи, девяти цветах глаз и 22 цветах волос.

В Великобритании за последний год одной из самых продаваемых моделей стала кукла Барби в инвалидной коляске.

Mattel также недавно выпустила серию кукол без разделения по гендерному признаку. Игрушки комплектуются различными вариантами одежды, аксессуаров и причесок, и дети могут сделать кукле короткие или длинные волосы, одеть их в платье или брюки.

Как сообщали Українські Новини, ранее в США выпустили бесполую Барби.

Также Mattel объявила о выпуске новых кукол, которые создавались на примере великих женщин.

Больше новостей о: Барби кукла Барби Витилиго Необычная кукла Mattel

Барби выпустили новую серию кукол к Международному...
В США готовятся выпустить бесполую Барби...
Ученые нашли способ избавиться от седины...
Прибыль производителя Барби рухнула на 24%...
"Нефтегаз" снизил цену на газ для населения по ПСО на 15,5%
ЕС решил выделить Украине €26 млн на земельную реформу
Новости
Незнание английского привело португальца к потере многомиллионного выигрыша 21:40
Рекламу Офиса генпрокурора оплачивает бюджет США, - СМИ 21:40
ЕС решил выделить Украине €26 млн на земельную реформу 21:06
Похолодает до -9, пройдут снегопады с ураганным ветром: прогноз на среду 21:00 Карта
Под Николаевом отлетевшее колесо фуры устроило ДТП. Фото: Новости N
Под Николаевом отлетевшее колесо фуры протаранило легковушку, а под Днипром обстреляли автобусы с пассажирами 20:46 Новости из регионов
больше новостей
Доллар "обвалился" после выходных: официальный курс валют от НБУ 05:30
Зеленский в Польше обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны и в Холокосте 18:35
Villa Les Cedres.Скриншот: youtube/Triangulum Galaxy Productions
Ахметов купил один из самых дорогих особняков мира за 200 млн евро 18:18
НБУ обвалил гривну: официальный курс валют на вторник 13:22
Владимир Зеленский и Анджей Дуда. Фото:facebook.com/president.gov.ua
Политики и соцсети возмутились, что Зеленский обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны и в Холокосте 19:53
больше новостей
Зеленский в Польше обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны и в Холокосте 18:35
Бахматюк построил крупнейшие в Евразии фабрики, которые НАБУ и прокуратура "не видят", - обращение компании 09:59
Зеленский поддержал желание Главного раввина Украины признать митрополита Шептицкого Праведником народов мира 16:17
Прокуратура передает в суд дело экс-мэра Ирпеня Карплюка. Он начал распродажу имущества 17:42
Владимир Зеленский и Анджей Дуда. Фото:facebook.com/president.gov.ua
Политики и соцсети возмутились, что Зеленский обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны и в Холокосте 19:53
больше новостей
Украина выполнила все условия для получения €500 млн второго транша от ЕС, - Гончарук
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok