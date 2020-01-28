Производитель Барби выпускает коллекцию кукол без волос, с пигментацией лица и протезом

Производитель кукол Барби компания Mattel готовит коллекцию кукол с неординарной и непривычной для ценителей игрушек внешностью. В новой линейке будут представлены Барби без волос, а также с пигментацией кожи лица - признаками болезни витилиго. Об этом сообщает российская служба ВВС.

Как заявляет Mattel, мотивом компания является переосмысление, что значит быть Барби, или выглядеть, как Барби.

В 2019 году прототип новой серии компания показала в Инстаграм-аккаунте Барби. Этот пост быстро стал самым популярным за всю историю аккаунта, получив более 60 тысяч лайков.

Что касается новой лысой Барби, то в Mattel надеются, что эта кукла найдет отклик у детей, теряющих волосы, и они смогут увидеть в ней отражение себя.

В новой линейке также есть Барби с протезом. Создавать кукол с инвалидностью бренд начал еще в прошлом году - тогда вышла другая модель с более светлой кожей. Эта кукла была создана в коллаборации с Джордан Ривз, 12-летней девочкой с протезом руки, которая занимается помощью людям с инвалидностью.

В этом году бренд включил в линейку вторую куклу с более темным оттенком кожи, у нее золотой протез ноги.

Друга Барби - Кена - в этом году также обновили. Mattel решила заменить короткую прическу Кена на вариант с длинными волосами. Всего куклы Кена доступны в четырех типах телосложения, 13 оттенках кожи, девяти цветах глаз и 22 цветах волос.

В Великобритании за последний год одной из самых продаваемых моделей стала кукла Барби в инвалидной коляске.

Mattel также недавно выпустила серию кукол без разделения по гендерному признаку. Игрушки комплектуются различными вариантами одежды, аксессуаров и причесок, и дети могут сделать кукле короткие или длинные волосы, одеть их в платье или брюки.

Как сообщали Українські Новини, ранее в США выпустили бесполую Барби.

Также Mattel объявила о выпуске новых кукол, которые создавались на примере великих женщин.