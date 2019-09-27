В США готвятся выпустить бесполую Барби

Известная американская игрушечная компания Mattel, которая известна благодаря изготовлению кукол Барби, запустила производство гендерно-нейтральных или бесполых игрушек серии Creatable World ("Созидаемый Мир"). Об этом пишет газета The New York Times.

"Мы рассматриваем эту линию как возможность начать диалог о том, для чего и для кого нужны куклы", – заявила вице-президент Mattel Ким Кулмон, добавив, что пришло время для кукол "без ярлыков и без правил".

Скриншот: twitter/Time

Куклы из новой серии продаются с двумя вариантами причесок и разной одеждой. В серию входят шесть кукол с разными оттенками кожи.

In our world, dolls are as limitless as the kids who play with them. Introducing #CreatableWorld, a doll line designed to keep labels out and invite everyone in. #AllWelcome

Shop now: https://t.co/UyaYXb0BYf pic.twitter.com/k2tnPDCCiM — MATTEL (@Mattel) 25 вересня 2019 р.

Отмечается, что стоимость каждой игрушки составляет около 45 долларов (почти 1,1 тыс. гривен).

Как сообщали Українські Новини, ранее Александр Турчинов заявлял, что подмена мужского и женского пола сотней выдуманных гендеров противоречит Конституции.

Кроме того, корпорация Mattel, которая занимается производством и выпуском кукол Барби, объявила о выпуске новых кукол, которые создавались на примере великих женщин.