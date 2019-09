В США готвятся выпустить бесполую Барби

"Мы рассматриваем эту линию как возможность начать диалог о том, для чего и для кого нужны куклы", – заявила вице-президент Mattel Ким Кулмон, добавив, что пришло время для кукол "без ярлыков и без правил".

Куклы из новой серии продаются с двумя вариантами причесок и разной одеждой. В серию входят шесть кукол с разными оттенками кожи.

In our world, dolls are as limitless as the kids who play with them. Introducing #CreatableWorld, a doll line designed to keep labels out and invite everyone in. #AllWelcome



