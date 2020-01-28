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28 января 2020, вторник, 17:51 52
Происшествия 2020-01-28T17:51:57+02:00
Українські Новини
В результате пожара в ветеринарной клинике в Днипре погибли 100 грызунов

В результате пожара в ветеринарной клинике в Днипре погибли 100 грызунов

Елизавета Кесельман
Днипро, Пожар в здании, Животные, Происшествия, Ветеринарная клиника
Мышь.Грызун.Фото: pixabay
Мышь.Грызун.Фото: pixabay

100 грызунов погибли во вторник на улице Космическая в Днипре. Об этом сообщили в пресс-службе управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области, передают Українські Новини.

Установлено, что возгорание возникло в подвале здания. Огонь повредил мебель, клетки для животных и инфракрасные лампы.

В результате пожара погибли 100 грызунов различных пород. Удалось спасти 5 котов и 2 собак.

Пострадавших людей нет. В ходе операции по устранению участие приняли 14 человек личного состава и 3 единицы техники ГосЧС.

Как сообщали Українські Новини, 8 апреля 2018, в киевском зоопарке из-за проводки случился пожар. Задымление произошло в вольере, где содержались валлаби (древесные кенгуру) и капибары.

Также в Одессе произошел масштабный пожар в складском помещении одного из предприятий, а также загорелся"Биопарк" с редкими дикими животными.

Кроме того, в Киевском зоопарке произошел пожар, часть животных эвакуировали,а в ночь на Страстную пятницу в центре Киева загорелась деревянная церковь.

 

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