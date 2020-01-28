подписаться на рассылку
24.1 24.5
26.55 27.05
˟
28 января 2020, вторник, 17:21 18
Верховная Рада и партии 2020-01-28T17:22:22+02:00
Українські Новини
Бойко призвал правительство эвакуировать граждан Украины из Китая из-за коронавируса

Бойко призвал правительство эвакуировать граждан Украины из Китая из-за коронавируса

Ирина Дорофейчук
Юрий Бойко, ОПЗЖ, Оппозиционная платформа - За жизнь, Китай, Коронавирус
Юрий Бойко. Фото: zagittya.com.ua
Юрий Бойко. Фото: zagittya.com.ua

Сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) в Верховной Раде Украины Юрий Бойко, комментируя ситуацию с распространением в Китае пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, заявил, что украинское правительство должно обеспечить выезд из КНР тех украинских граждан, которые хотят вернуться домой.

Об этом говорится на официальном веб-сайте ОПЗЖ.

"Мы видим, что ситуация с распространением нового вируса в Китае с каждым днем ухудшается. На сегодня уже зарегистрировано более 4,5 тыс. заболевших, и, к сожалению, растет количество смертей. Мы считаем, что в таких условиях правительству необходимо оказать украинским гражданам реальную помощь. Мы требуем, чтобы в ближайшее время был решен вопрос с организацией выезда из КНР тех украинских граждан, которые хотят покинуть территорию страны, но не имеют такой возможности", – сказал Бойко.

Политик прокомментировал данные Министерства иностранных дел Украины о том, что на консульском учете в Китае находится только около 600 украинских граждан.

"В реальности цифра может быть намного больше. Туристы, студенты, люди, приехавшие по трудовым контрактам – им нужно помочь. Необходимо организовать работу консульств Украины в Китае с тем, чтобы принять заявки и обращения от граждан, желающих выехать из КНР. Определить, сколько необходимо для этого транспортных средств, согласовать с китайской стороной и направить самолеты в Китай. А здесь, по прилету, провести медицинский осмотр и при необходимости оказать врачебную помощь", – отметил Бойко.

Напомним, по последним данным, в Китае количество заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, превысило 4 500 человек, из них 106 умерли.

Больше новостей о: Юрий Бойко ОПЗЖ Оппозиционная платформа - За жизнь Китай Коронавирус

Бойко хочет отменить закон о среднем образовании, ...
Рада обязана использовать площадку ПАСЕ для диалог...
В Украине не просто системный кризис, а полная деи...
В США разработали сервис, который отлеживает распр...
"Нефтегаз" снизил цену на газ для населения по ПСО на 15,5%
На консульском учете в Китае находится 592 украинца, - МИД
Новости
Контейнеры с игрушками.Фото: telegram/Zelenskiy_official
Зеленский отдаст изъятые в порту 23 тонны игрушек детским домам, больницам и детям военных 17:25
Ровенская область приостановила занятия в 39 школах из-за гриппа и ОРВИ 17:22
Бойко призвал правительство эвакуировать граждан Украины из Китая из-за коронавируса 17:21
В Ровно изъяли контрафактного алкоголя на 4 млн гривен 17:16
Полиция задержала подозреваемого в заказе поджога автомобиля во Львове 17:12
больше новостей
Доллар "обвалился" после выходных: официальный курс валют от НБУ 05:30
Зеленский в Польше обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны и в Холокосте 18:35
Villa Les Cedres.Скриншот: youtube/Triangulum Galaxy Productions
Ахметов купил один из самых дорогих особняков мира за 200 млн евро 18:18
НБУ обвалил гривну: официальный курс валют на вторник 13:22
Легенда NBA Коби Брайант и его дочь разбились при крушении вертолета, - СМИ 23:25
больше новостей
Зеленский в Польше обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны и в Холокосте 18:35
Бахматюк построил крупнейшие в Евразии фабрики, которые НАБУ и прокуратура "не видят", - обращение компании 09:59
Зеленский поддержал желание Главного раввина Украины признать митрополита Шептицкого Праведником народов мира 16:17
Владимир Зеленский и Анджей Дуда. Фото:facebook.com/president.gov.ua
Политики и соцсети возмутились, что Зеленский обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны и в Холокосте 19:53
Villa Les Cedres.Скриншот: youtube/Triangulum Galaxy Productions
Ахметов купил один из самых дорогих особняков мира за 200 млн евро 18:18
больше новостей
Гривна упала: НБУ понизил официальный курс нацвалюты на среду
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok