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28 января 2020, вторник, 15:13 82
Внешняя политика 2020-01-28T15:14:05+02:00
Українські Новини
Рада обязана использовать площадку ПАСЕ для диалога, – Левочкина

Рада обязана использовать площадку ПАСЕ для диалога, – Левочкина

Ирина Дорофейчук
Юлия Левочкина, ОПЗЖ, Оппозиционная платформа - За жизнь, ПАСЕ
Юлия Левочкина. Фото: пресс-служба
Юлия Левочкина. Фото: пресс-служба

Член Мониторингового комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), депутат Верховной Рады Украины от фракции "Оппозионная платформа - За жизнь" Юлия Левочкина убеждена, что украинский парламент обязан использовать площадку ПАСЕ для ведения диалога с целью разрешения наиболее актуальных проблем Украины.

Об этом говорится на официальном веб-сайте ОПЗЖ.

Левочкина напомнила, что Совет Европы – организация, которая занимается вопросами прав человека, демократии, верховенства права.

Министерство иностранных дел Украины полноценно участвует в  работе Комитета  министров, одном из двух уставных  органов Совета Европы. В то же время, украинская парламентская делегация на данный момент является "делегацией  одного вопроса". Такие действия  делегации Украины в ПАСЕ в нынешних условиях являются нелогичными.

"Президент Украины говорит, что для достижения результатов необходим диалог на всех уровнях. Он ведет прямые переговоры с Президентом России, и это дало свои результаты: освободили часть пленных, освободили моряков, вернули корабли, - отметила народный депутат. - Вместе с тем вся эта логика теряется, когда дело доходит до парламента. Парламентская делегация отказывается от контактов и диалога - единственно возможного пути решение вопроса. Диалог должен проводиться на уровне президентов, правительств, МИДов, парламентов, гражданского общества, экспертов и бизнеса. Иначе мы этот вопрос не решим", – подчеркнула Левочкина.

По ее словам, диалог может вестись по широкому спектру вопросов, но наиболее разумным было бы на полях ПАСЕ создать – возможно, с привлечением европейских коллег – площадку для решения наиболее актуальных проблем.

"Главные задачи – это гуманитарные вопросы, гуманитарная ситуация на территории, где идет конфликт, ситуация с правами человека на востоке Украины и в Крыму. Мы должны внести свой весомый вклад в решение этих вопросов", – резюмировала Юлия Левочкина.

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