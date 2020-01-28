В Одессе митинговали против областного прокурора Вихора, – СМИ

Утром 28 января у здания Одесской областной прокуратуры состоялась акция протеста. С плакатами "Заперченко - вор", "Где новые лица", одесситы вышли на улицу, чтобы привлечь внимание широкой общественности к теме ротации кадров в региональном надзорном ведомстве. Как отметили собравшиеся, один из заместителей нового областного прокурора, Виталий Заперченко, не имеет права не то, что занимать должность зампрокурора, но и вообще служить в правоохранительных органах.

Об этом сообщило интернет-издание "Вести.ua".

Местные активисты, которые хорошо знают "деятельность" Виталия Заперченко в годы, когда он возглавлял Коминтерновскую районную прокуратуру г. Одессы, возмущены тем, что факт скандалов и откровенного противостояния был не просто обойден стороной, но и удален из официальной биографии Виталия Заперченко.

В своем официальном письме на имя генерального прокурора Украины Руслана Рябошапки еще в ноябре 2019 года одесские активисты, представляющие общественную организацию "Самооборона Одессы", указали на факты фальсификации уголовных дел со стороны Виталия Заперченко, к примеру – в отношении бывшего общественного деятеля, а ныне заместителя председателя областной государственной администрации Виталия Свичинского по заказу бывшего главы Коминтерновского района экс-регионала Ивана Марзака в 2014 году. Уже в следующем 2015 году Виталий Заперченко "крышевал отжатие" у фермеров района урожая и техники, которое, как утверждают составители официального обращения, также проводил Иван Марзак.

Данные факты злоупотребления служебным положением были неоднократно зафиксированы в СМИ, также есть обращения в правоохранительные органы со стороны пострадавших. Но дела, которые "курировал" Заперченко так и остались нераскрытыми.

Поэтому одесские общественники потребовали от генерального прокурора инициировать проведение служебного расследования всей деятельности новоявленного заместителя прокурора Одесской области. Прошло 2 месяца. Никаких решений из Генеральной прокуратуры по персоналии Виталия Заперченко не последовало. Поэтому одесситы вновь вышли к зданию областной прокуратуры с требованием о люстрации старых кадров.