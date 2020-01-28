Король Бельгии Альберт II признал своего внебрачного ребенка

Бывший бельгийский король Альберт II признал, что является отцом художницы Дельфин Боэль, после того как он был вынужден сдать тест ДНК. Об этом 28 января сообщает Би-би-си. Дельфина Боэль боролась за это признание шесть лет и теперь может претендовать на одну восьмую часть имущества Альберта II - лоб этом сообщает The Guardian.

По словам адвоката экс-короля Алейн Беренбум, "его величество Альберт II получил результаты ДНК-теста, в котором он участвовал по настоянию брюссельского апелляционного суда. Выводы показали, что он биологический отец миссис Дельфин Боэль".

Адвокат добавил, что бывший король решил закончить судебные тяжбы "с честью и достоинством". При этом монарх настаивает, что с момента рождения миссис Боэль не принимал участия в ее воспитании, но всегда уважал связь, существовавшую между ними как отцом и дочерью.

Напомним, король Бельгии начал править в 1993 году после смерти Бодуэна Первого, у которого не осталось наследников. По Конституции Бельгии, монарх в основном выполняет представительские функции, а реальная власть сосредоточена в руках премьер-министра.