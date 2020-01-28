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28 января 2020, вторник, 13:03 7
Европа 2020-01-28T13:04:04+02:00
Українські Новини
Король Бельгии Альберт II признал своего внебрачного ребенка

Король Бельгии Альберт II признал своего внебрачного ребенка

Ольга Фандорина
Король Бельгии, Альберт ІІ, ДНК-тест, Отцовство
Дельфина Боэль. Фото: instagram.com/delphine_boel
Дельфина Боэль. Фото: instagram.com/delphine_boel

Бывший бельгийский король Альберт II признал, что является отцом художницы Дельфин Боэль, после того как он был вынужден сдать тест ДНК. Об этом 28 января сообщает Би-би-си. Дельфина Боэль боролась за это признание шесть лет и теперь может претендовать на одну восьмую часть имущества Альберта II - лоб этом сообщает The Guardian.

По словам адвоката экс-короля Алейн Беренбум, "его величество Альберт II получил результаты ДНК-теста, в котором он участвовал по настоянию брюссельского апелляционного суда. Выводы показали, что он биологический отец миссис Дельфин Боэль".

Адвокат добавил, что бывший король решил закончить судебные тяжбы "с честью и достоинством". При этом монарх настаивает, что с момента рождения миссис Боэль не принимал участия в ее воспитании, но всегда уважал связь, существовавшую между ними как отцом и дочерью.

Напомним, король Бельгии начал править в 1993 году после смерти Бодуэна Первого, у которого не осталось наследников. По Конституции Бельгии, монарх в основном выполняет представительские функции, а реальная власть сосредоточена в руках премьер-министра.

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