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28 января 2020, вторник, 11:05 36
Происшествия 2020-01-28T11:06:06+02:00
Українські Новини
В Киеве вечером на мосту Патона случились две крупные ДТП с пострадавшими

В Киеве вечером на мосту Патона случились две крупные ДТП с пострадавшими

Ольга Фандорина
ДТП в Киеве, ДТП на мосту

В Днепровском районе Киеве на мосту Патона произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием 5 автомобилей, в результате чего пострадали трое человек. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Информация о ДТП поступила в полицию вчера вечером. Предварительно установлено, что во время движения в сторону Надднепрянского шоссе водитель автомобиля "Ауди" не справился с управлением и выехал на встречную полосу. В результате этого столкнулись пять автомобилей.

"Событие зарегистрировано в Журнале единого учета заявлений и сообщений Днепровского управления полиции. Полицейские устанавливают обстоятельства и механизм происшествия, изучают записи с камер видеонаблюдения и видеорегистраторов транспортных средств", - говорится в сообщении.

В ДТП пострадали два водителя и пассажир одного из автомобилей. Врачи их госпитализировали в стационар с телесными повреждениями различной степени тяжести.

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