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27 января 2020, понедельник, 21:52 24
Америка 2020-01-27T21:54:52+02:00
Українські Новини
В США мужчина возил в авто скелет, чтобы пользоваться льготной полосой

В США мужчина возил в авто скелет, чтобы пользоваться льготной полосой

Валерия Драгомирова
Скелет, США, Льготная полоса, Штраф
Скелет. Фото: Twitter/@Arizona_DPS
Скелет. Фото: Twitter/@Arizona_DPS

В США задержали водителя, который возил искусственный скелет, чтобы пользоваться специальной полосой для транспорта с пассажирами. Об этом сообщает "BBC Украина".

Полицейские заметили одетый и привязанный к пассажирскому креслу скелет, после чего попросили 62-летнего мужчину выйти из машины. Об этом сообщили в отделе общественной безопасности Аризоны.

Впоследствии водителю выписали штраф. Власти штата рассказала, что ежегодно правила пользования льготными полосами на дорогах нарушают около 7000 водителей.

Отдел общественной безопасности также предостерег других водителей не прибегать к подобным выходкам.

Сообщение отдела общественной безопасности в Twitter содержит фото с авто, где на пассажирском кресле сидит "скелет", одетый в камуфляжный шляпу.

Водитель из Аризоны - не первый, кто обратился к сомнительным шагам, чтобы обойти правила, по которым водители авто без пассажиров не могут пользоваться льготным полосами.

В прошлом году на такой полосе поймали водителя, который вез манекен, одетый в бейсболку и солнечные очки, сообщает АР.


Как сообщали Українські Новини, в Египте нашли скелет женщины возрастом 3700 лет.

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