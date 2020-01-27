Северная Македония вводит неотложные меры из-за высокого уровня загрязнения воздуха

Сегодня, 26 января, правительство Северной Македонии объявило о неотложных мерах в столице Скопье и городе Тетово, чтобы защитить население от чрезвычайно высокого уровня загрязнения воздуха.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на агентство АР.

Уровень токсичных частиц в воздухе два дня подряд превышает безопасную норму в 11 раз. Это создает опасность для здоровья, заявили македонские власти.Правительство рекомендовало компаниям позволить не работать беременным женщинам и людям, которым более 60 лет. Строительным компаниям рекомендовали сократить время работы на улице. Спортивные и другие мероприятия на свежем воздухе в дни повышенного загрязнения проводить запрещено.

Само правительство сократит использование своих служебных транспортных средств вдвое. Министерствам здравоохранения и благосостояния предписано обеспечить приют для бездомных, а также усилить работу экстренных служб и посещения людей на дому с хроническими заболеваниями.

Все меры вступят в силу со вторника.

Северная Македония на протяжении многих лет остается одной из самых загрязненных стран Европы. По оценкам, ежегодно в стране умирает более 3 тысяч человек в результате загрязнения воздуха.



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