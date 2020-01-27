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27 января 2020, понедельник, 19:43 33
Верховная Рада и партии 2020-01-27T19:44:13+02:00
Українські Новини
Бойко хочет отменить закон о среднем образовании, поскольку он нарушает права русскоязычных

Бойко хочет отменить закон о среднем образовании, поскольку он нарушает права русскоязычных

Татьяна Зотова
Юрий Бойко, ОПЗЖ, Оппозиционная платформа - За жизнь, Закон о среднем образовании, Дискриминация, Русский язык
Юрий Бойко. Фото: zagittya.com.ua
Юрий Бойко. Фото: zagittya.com.ua

Сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) в Верховной Раде Украины Юрий Бойко после проведения общественных слушаний по принятому Закону Украины "О полном общем среднем образовании" в Харькове заявил, что данный закон нарушает конституционные права граждан, и оппозиционеры намерены добиваться его отмены.

Об этом говорится на официальном веб-сайте ОПЗЖ.

По словам Бойко, для 30% граждан Украины русский язык является родным, и принятый закон нарушает их конституционные права. "Начали с так называемого закона о защите украинского языка, на который никто не нападал. На самом деле это был карательный закон о запрете русского языка в общественной сфере. Сегодня дошли до образования – хотят запретить преподавание на русском языке. Это абсолютно очевидно – это прямая дискриминация, потому что на языках Европейского союза в школе можно учиться, а на русском языке нельзя. Самое циничное и неприятное, что "слуги народа" за это проголосовали. Хотя идя к власти, они декларировали свободу и равенство прав граждан. И теперь сами цинично это нарушили", – сказал сопредседатель фракции ОПЗЖ.

Депутаты от фракции ОПЗЖ зарегистрировали проект постановления №0901-П об отмене решения Рады о принятии закона "О полном общем среднем образовании".

"Я рад, что харьковские педагоги, правозащитники нас поддерживают. Мы видим, что мы не одни в этой борьбе. Мы будем бороться против вступления в силу этого карательного закона", – подчеркнул Бойко.

По итогам общественных слушаний было принято обращение с требованием к Президенту Украины Владимиру Зеленскому вспомнить о своих обязанностях гаранта Конституции, предвыборных обещаниях, данных людям, и международно-правовых обязательствах Украинского государства. "Президент должен воспользоваться правом вето в отношении закона "О полном общем среднем образовании", – говорится в обращении.

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