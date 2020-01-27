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27 января 2020, понедельник, 16:42 624
Верховная Рада и партии 2020-01-27T16:42:41+02:00
Українські Новини
В Украине не просто системный кризис, а полная деиндустриализация, – Левочкин

В Украине не просто системный кризис, а полная деиндустриализация, – Левочкин

Татьяна Зотова
Сергей Левочкин, ОПЗЖ, Оппозиционная платформа - За жизнь, Кризис промышленности, Деиндустриализация
Сергей Левочкин. Фото: lovochkin.org
Сергей Левочкин. Фото: lovochkin.org

Депутат Верховной Рады Украины от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Сергей Левочкин, комментируя кризис промышленности в 2019 году, заявил, что при нынешнем правительстве темпы падения промпроизводства выросли в 6,4 раза, и созданием формальных структур проблемы отрасли решить невозможно.

Об этом говорится на официальном веб-сайте политика.

"Сегодня промышленность из локомотива экономики превратилась в самый кризисный ее сектор. По итогам 2019 года падение промпроизводства составило почти 2%, и в данный момент индустриальный сектор экономики составляет лишь 80% от уровня 2013 года. Надежды на улучшение ситуации после смены власти пока не оправдываются. Наоборот, за время работы нынешнего правительства темпы падения промышленности выросли в 6,4 раза. И потому предложение Минэкономики о создании "штаба" по ее спасению - это только формальность. Украине нужна работающая государственная программа поддержки промышленности", - заявил Левочкин.

Политик сообщил о том, что наибольшее падение в течение 2019 года наблюдалось в отрасли производства электрического оборудования (-19,9%), легкой промышленности (-9,9%), автомобилестроении (-9,7%).

"Металлургия и вовсе поставила антирекорд за все времена независимости: выплавка стали составила 20,84 млн тонн, что на 3,1% меньше, чем в 2018-м. Падение идет уже даже в таких отраслях как производство кондитерских изделий и мужской обуви. Это уже не просто системный кризис, а полная деиндустриализация", – считает он.

По словам народного депутата, восстановление промышленности сегодня должно стать - наряду с восстановлением мира - ключевой задачей для власти.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" представила в парламент пакет законопроектов, направленных на восстановление промпроизводства и создание новых рабочих мест", – подытожил Левочкин.

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