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27 января 2020, понедельник, 15:26 34
СМИ 2020-01-27T15:37:26+02:00
Українські Новини
Комиссия по журналистской этике требует от Кабмина и Минкультуры снять с рассмотрения законопроект о дезинформ

Комиссия по журналистской этике требует от Кабмина и Минкультуры снять с рассмотрения законопроект о дезинформации

Татьяна Зотова
Комиссия по журналистской этике, КЖЭ, Кабмин, Минкультуры, Законопроект о дезинформации
Комиссия по журналистской этике (КЖЭ). Фото: detector.media
Комиссия по журналистской этике (КЖЭ). Фото: detector.media

Комиссия по журналистской этике (КЖЕ) требует от правительства и Министерства культуры, молодежи и спорта снять с рассмотрения так называемый законопроект о дезинформации и начать процесс подготовки законодательных изменений с нуля. В том виде, в котором представлены законодательные инициативы, они неприемлемы, нарушают базовые принципы независимости средств массовой информации (СМИ) и саморегулирования журналистов.

Об этом говорится на официальном веб-сайте КЖЭ.

КЖЭ заявила о решительном отмежевании от законопроекта, который был представлен Минкультуры, и не видит никакой возможности его доработки или улучшения по результатам обсуждения. А необходимость повышения ответственности журналистов не может оправдываться подменой понятий, созданием псевдосаморегуляции или введением органов государственного контроля за деятельностью журналистов, имеющих полномочия органов цензуры.

"Мы понимаем, что отдельные журналисты и владельцы СМИ злоупотребляют свободой слова, и готовы делать все необходимое, чтобы минимизировать последствия такого злоупотребления. Однако мы понимаем, что в свободном и демократическом обществе свобода слова важнее, чем чистота рядов журналистского цеха. Попытки загнать всех журналистов в единую организацию, навязать единые стандарты, наказывать за любые отклонения от "партийной линии" - будут иметь еще хуже последствия, чем те, которые мы сейчас имеем из-за безответственности отдельных журналистов", - сказано в заявлении КЖЭ.

Комиссия по журналистской этике заявила, что не поддерживает ту роль Уполномоченного по вопросам информации, которая прописана в законопроекте. Вызывает большое беспокойство и введение уголовной ответственности за дезинформацию. Как показывает мировой опыт, применение ответственности является эффективным лишь в крайних случаях, однако это не может являться системным оружием против дезинформации.

КЖЭ вместе со всеми партнерскими организациями готова принять участие в разработке законодательства, который сделает СМИ в Украине действительно свободными, независимыми и ответственными. "Такие изменения крайне необходимы для защиты нашей профессии и свободы слова от многочисленных попыток превратить журналистов в пропагандистов, а СМИ - в средства массовой дезинформации", - подытожили в заявлении.

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