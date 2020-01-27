Бойовик "Оплоту", який стріляв у поліцейських, затриманий у Києві

Поліція затримала чоловіка, який стріляв у поліцейських бойовика незаконного збройного формування "Оплот" самопроголошеної "Донецької народної республіки" в Києві. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Національної поліції, передають Українські Новини.

Наголошується, що в ніч з 24 на 25 січня в одному із закладів відпочинку поза службою, у цивільному одязі, без зброї перебували дільничні офіцери поліції.

До них підійшов невідомий і почав провокувати конфлікт, нецензурно лаючись, а потім запропонував продовжити з'ясовувати стосунки на вулиці. На відео з камери спостереження видно чоловік, який, чекаючи своїх опонентів, зарядив зброю.

"Конфлікт зловмисник продовжив лайкою, а потім дістав з кишені пістолет, направив його на одного з офіцерів поліції і вистрілив. Проте сталася осічка. Тоді нападник вистрілив у груди другому поліцейському. В момент, коли дільничний офіцер нахилився над пораненим колегою, стрілець приставив до його голови пістолет і знову натиснув на спусковий гачок. Але і на цей раз зброя дала збій. Зловмисник покинув місце події", - йдеться в повідомленні.

Було встановлено, що вогнепальне поранення отримав 25-річний дільничний офіцер поліції Деснянського управління поліції.

Зазначено, що стрільцем виявився 36-річний раніше неодноразово судимий за тяжкі злочини уродженець Донецької області.

Згідно з інформацією на сайті "Миротворець", чоловік проходив службу в незаконних збройних формуваннях ДНР, є командиром розвідки підрозділу "Оплот", брав участь у боях під Дебальцеве і Иловайском.

Правоохоронці затримали підозрюваного на одній із вулиць столиці. За місцем його проживання виявлено та вилучено куртка, в яку він був одягнений на момент злочину, і мобільний телефон.

Бойовик "ДНР" затримали в Києві

Слідчі Деснянського управління поліції оголосили чоловікові про підозру за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу. Поранений офіцер поліції прооперований і перебуває під наглядом лікарів. Його стан задовільний.

Як повідомляли "Українські Новини", у 2018 році в Донецькій області затримали екс-бойовика "Оплоту" "ДНР".

Також в 2019 році суд засудив до 4 років позбавлення волі висланого з Росії колишнього командира відділення батальйону бойовиків "Оплот" самопроголошеної "Донецької народної республіки" Артема Вечора.