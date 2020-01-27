подписаться на рассылку
24.1 24.5
26.55 27.05
˟
27 января 2020, понедельник, 14:25 43
Верховная Рада и партии 2020-01-27T14:25:01+02:00
Українські Новини
Юлия Левочкина переизбрана членом Мониторингового комитета ПАСЕ

Юлия Левочкина переизбрана членом Мониторингового комитета ПАСЕ

Татьяна Зотова
ОПЗЖ, Оппозиционная платформа ‒ За життя, Юлия Левочкина
Юлия Левочкина,
Юлия Левочкина, "Оппозиционая платформа - За життя". Фото пресс-службы ОПЗЖ

Народный депутат от Оппозиционной платформы – За життя Юлия Левочкина переизбрана членом Комитета ПАСЕ по соблюдению обязательств государствами-членами Совета Европы (Мониторингового комитета ПАСЕ), информирует портал zagittya.com.ua. Соответствующее решение было принято сегодня на заседании Бюро Ассамблеи.

В Мониторинговый комитет Юлию Левочкину делегировала группа социалистов (SOC), которая является самой большой по численности политической группой в ПАСЕ. В эту группу входят представители фракции Оппозиционной платформы – За життя.  Юлия Левочкина является членом Мониторингового комитета с 2012 года.

Очередная сессия ПАСЕ начала свою работу сегодня, 27 января, и продлится до пятницы. На ней впервые представлена делегация Верховной Рады 9 созыва. Предыдущую сессию Ассамблеи украинская делегация пропустила, так как не подала полномочия для утверждения. Напомним, ранее Юлия Лёвочкина выступала категорически против отказа от участия в осенней сессии ПАСЕ.

В январе 2020 года — это решение украинской делегации было пересмотрено.

Больше новостей о: ОПЗЖ Оппозиционная платформа ‒ За життя Юлия Левочкина

В Киеве зафиксировали случай коронавируса - но не китайского
ПАСЕ избрала президентом бельгийца Дамса, а вице-президентом депутата "Слуги народа" Мережко
Новости
Нам удалось снизить градус эмоций вокруг общего трагического прошлого, - Зеленский о сотрудничестве с Польшей 15:57
В Афганистане разбился пассажирский самолет с более, чем 80 людьми 15:49
Поезд врезался в грузовик. Фото: 0312.ua
На Закарпатье поезд врезался в грузовик, есть погибший 15:42
ПАСЕ избрала президентом бельгийца Дамса, а вице-президентом депутата "Слуги народа" Мережко 15:31 Дополнено
Комиссия по журналистской этике требует от Кабмина и Минкультуры снять с рассмотрения законопроект о дезинформации 15:26
больше новостей
Легенда NBA Коби Брайант и его дочь разбились при крушении вертолета, - СМИ 23:25
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента
Зеленскому - 42: как политики, жена и другие поздравляют его с Днем рождения 16:54
Доллар "обвалился" после выходных: официальный курс валют от НБУ 05:30
Умер скандальный протоирей РПЦ Всеволод Чаплин, выступающий за репрессии и захват Киева 19:18
В Белой Церкви машина патрульной полиции сбила местного жителя на пешеходном переходе 22:45
больше новостей
Зеленский помиловал почти 100 граждан с начала президентства 13:05
Армия кормит коал. Фото: Facebook/9th Brigade - Australian Army
Австралийские военные в свободное время кормят спасенных коал 18:58
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента
Зеленскому - 42: как политики, жена и другие поздравляют его с Днем рождения 16:54
Обострение на Донбассе: двое военных погибли, еще двое ранены 20:45
Сегодня Украина и Россия встретятся на зимней сессии ПАСЕ в Страсбурге 09:49
больше новостей
Украина просит Болгарию экстрадировать подозреваемого в убийстве Гандзюк Левина
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok