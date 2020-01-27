В 1 квартале потребители с автономным отоплением заплатят за доставку газа на треть меньше, - АГРУ

Ассоциация газового рынка отмечает, что в течение первых трех месяцев текущего года домохозяйства, использующие газ для отопления домов, будут платить на 30 - 35% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

Об этом свидетельствуют расчеты Ассоциации газового рынка Украины.

Это стало возможным благодаря внедрению НКРЭКУ новой системы оплаты услуг доставки газа.

Согласно расчетам Ассоциации, наиболее выгодной новая система будет для домохозяйств, использующих газ для автономного отопления. Их платежи за доставку газа уменьшатся в среднем на треть. Например, домохозяйство в Полтавской области, которое потребляет 1600 куб. м газа в год, за три месяца заплатит 460 гривен вместо 720 гривен.

Так же, уменьшатся платежи домохозяйств в других областях, в частности, в Черниговской и Хмельницкой. К примеру, семья в Черниговской области, которая потребляет 2223 куб. м газа в год, заплатит в первом квартале 583 грн вместо 935, а семья подолян - 358 грн вместо 551.

24 декабря 2019 Регулятор утвердил новые тарифы для Оператора ГТС и операторов ГРМ. Таким образом, был завершен анбандлинг, который длился в Украине на протяжении последних пяти лет. Осуществлено окончательное отделение продажи газа от его транспортировки. Теперь потребитель не привязан к одному поставщику и имеет возможность выбора. В январе 2020 года потребители газа получили квитанции на оплату услуг по доставке газа.