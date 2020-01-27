Налоговики выставили металлургам претензии по "никчемным" сделкам с ломом на 10 млрд гривен, – Каленков

Налоговые инспекции разных уровней выставили украинским металлургическим предприятиям финансовые претензии в размере до 10 млрд грн по так называемым "никчемным" сделкам на покупку металлолома.

Об этом сообщил президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков, передает "Uaprom.info".

"Мы заинтересованы, чтобы вся цепочка движения лома - от момента его образования в гаражах до метпредприятий - была прозрачна. Уже сейчас налоговые инспекции, пользуясь нестыковками в законодательстве, приходят на метпредприятия и выставляют налоговые претензии, общая сумма которых достигла 10 млрд грн по отрасли", - сказал глава объединения в ходе "круглого стола" на тему "Детенизация рынка металлургического сырья и операций с металлоломом.

По его словам, такая ситуация возникает потому, что в начале всей цепочки поставок лома были так называемые "никчемные" сделки.

"Это создает огромные проблемы для металлургического бизнеса, который прозрачный и понятный для контролирующих органов", - отметил Каленков.

Как сообщил в ходе мероприятия заместитель председателя парламентского комитета по экономическому развитию, один из авторов законопроекта о детенизации рынка металлолома Дмитрий Кисилевский, такая ситуация с налоговыми претензиями к метпредприятиям повторяется из года в год, и металлурги вынуждены судиться с налоговиками и, как правило, выигрывают эти споры.

"Налоговая приходит на метпредпритие и говорит, что выплавленный металл сделан "из воздуха". Мол, металлолом не был закуплен, вместо этого была совершена никчемная сделка, поэтому налоговая выставляет штраф. И все знают, что проблема не в метпредприятии, а в начале цепочки поставок, где рынок работает в тени. Налоговая при определенных усилиях может увидеть непрозрачное звено цепи, но с радостью приходит к конечному потребителю, а не в гаражи", - отметил он.

При этом представители металлургического бизнеса выступили с идеей о том, что конечные потребители лома – металлурги, не должны нести ответственность за "теневые" операции в гаражах.

Председатель правления ломоперерабатывающего предприятия "Интерпайп Втормет" Валентин Макаренко заявил, что "никчемы" уже становятся краеугольной проблемой всего металлургического бизнеса Украины.

"Это очень наболевшая проблема, которая затрагивает всех металлургов Украины", - подтвердил генеральный директор "Метинвест-Ресурс" Дмитрий Клопотовский.

Законопроект №2426 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты (относительно детенизации рынка металлургического сырья и операций с металлоломом)" зарегистрирован в парламенте 12 ноября 2019 года и принят в первом чтении.