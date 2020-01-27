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27 января 2020, понедельник, 12:35 95
Финансы 2020-01-27T13:54:06+02:00
Українські Новини
НБУ заявил в полицию об умышленном повреждении залога по "рефинансу" банка "Финансовая инициатива"

НБУ заявил в полицию об умышленном повреждении залога по "рефинансу" банка "Финансовая инициатива"

Павел Твердохлиб
Банки, Банк, Финансы, Финансовые структуры, Банк Финансовая инициатива
Финансовые структуры, банковская деятельность. Фото: e-commerce.com.ua
Финансовые структуры, банковская деятельность. Фото: e-commerce.com.ua

Национальный банк Украины обратился в полицию по причине умышленного повреждения заложенного имущества по предоставленному кредиту рефинансирования банку "Финансовая инициатива". Об этом сообщает пресс-служба регулятора, информирует портал dt.ua.

Отмечается, что в 2014 году связанное с банком ООО "Кристалл" предоставило Национальному банку в залог здания и сооружения бывшего сахарного завода, общей площадью 23 тыс. кв. м, на 2 млрд грн, расположенного в городе Браилов Винницкой области.

Затем заемщик прекратил обслуживание предоставленного кредита, в результате чего НБУ начал процесс судебного взыскания долга. Национальный банк получил приказ Хозяйственного суда Винницкой области от 2 октября 2019 года относительно обращения взыскания на указанное имущество из-за его принудительной продажи на публичных торгах и начал его выполнение.

Но вместо того, чтобы сотрудничать с Национальным банком по погашению задолженности по кредиту рефинансирования, ООО "Кристалл" своим бездействием допустило порчу заложенного имущества, что привело к уменьшению его стоимости в процессе принудительного взыскания.

В октябре 2019 года во время проведения государственным исполнителем исполнительных действий в отношении заложенного имущества представителями Национального банка, которые принимали в них участие, установлено, что состояние этого имущества значительно ухудшилось, если сравнивать с его предыдущим обзором в мае 2018 года.

"Большинству зданий нанесен значительный ущерб в результате вырезания оборудования сахарного завода, которое было вмонтировано в здание. В то же время отдельные здания разрушены, что значительно уменьшает рыночную или начальную стоимость имущества на торгах и, соответственно, сумму средств от его продажи, которая должна поступить на погашение кредита рефинансирования", – проинформировал начальник отдела сопровождения исполнительного производства Управления работы с проблемными активами Евгений Булавин.

Нацбанк не исключает причастности руководства ООО "Кристалл" к умышленному повреждению заложенного имущества. В связи с этим подано соответствующее обращение в правоохранительные органы о совершении уголовного преступления.

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