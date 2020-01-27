Китай занял второе место в мире после США по производству оружия

Китай вышел на второе место в рейтинге производителей оружия после США. Об этом говорится в отчете Стокгольмского института исследования проблем мира.

SIPRI впервые внес китайские компании в свой рейтинг: до сих пор эксперты не делали этого, так как не было достаточных данных для оценки их потенциала. Эта ограниченная информация появилась, когда часть компаний вышла на биржу и была вынуждена публиковать отчеты.

Оценку мощностей военно-промышленного комплекса КНР аналитики производили, исходя из финансовых показателей компаний, по которым была найдена достоверная информация - AVIC, NORINCO, CSGC и CETC. Вместе они охватывают три области - аэрокосмическую, а также сектора наземных и электронных систем.

Совместные продажи их вооружений в 2017-м были на уровне $54,1 млрд, что на $16,4 млрд больше, чем продажи десятка основных компаний ВПК РФ за тот же период.

Как сообщали Українськi Новини, 17 января Верховная Рада разрешила силовым структурам не привлекать государственный концерн "Укроборонпром" при импорте товаров военного назначения.

В 2018 "Укроборонпром" передал армии тысячу единиц вооружения и военной техники.

Тем временем Россия внесла "Центрэнерго", "Укроборонпром", "Укрспецэкспорт" и еще 4 компании в санкционный список.