подписаться на рассылку
24.1 24.5
26.55 27.05
˟
  • Новости
  • Пресс-центр
  • 30.01.20 14:00 Круглый стол Национальной Ассамблеи Гражданского сектора Украины относительно законопроектов о медиа и дезинформации
27 января 2020, понедельник, 11:12 8
Пресс-центр 2020-01-27T11:27:35+02:00
Українські Новини
30.01.20 14:00 Круглый стол Национальной Ассамблеи Гражданского сектора Украины относительно законопроектов о

30.01.20 14:00 Круглый стол Национальной Ассамблеи Гражданского сектора Украины относительно законопроектов о медиа и дезинформации

Алина Заика

30 января 2020 года, в 14:00 в пресс-центре информационного агентства "Украинские Новости" состоится круглый стол на тему: "Слуги народа или адепты сталинизма, или в какой концлагерь ведут законопроекты о медиа и дезинформации?".

Организатор: Национальная Ассамблея Гражданского сектора Украины.

Цель мероприятия: участники планируют донести до граждан и международного сообщества информацию об угрозах введение цензуры в Украине и нарушения основных прав и свобод человека, а также о возможных последствиях для Украины и мира.

Вопросы для обсуждения:

  • Что именно собираются контролировать введением законопроектов о медиа и дезинформации?
  • Манипуляции под прикрытием применяют для защиты страны и борьбой с агрессором?
  • Какие последствия для Украины и Европы в случае принятия законов о медиа и дезинформации?

К участию приглашены: представители СМИ и телеком рынка, в частности Интернет Ассоциация Украины - ИнАУ, юристы, правозащитники, известные блогеры и просто неравнодушные к данной теме.

Аккредитация журналистов: (050) 412 48 61 или press-centreun.un@ukr.net

Адрес пресс-центра: ст. м. "Дворец спорта", ул. Эспланадная, 20, 1 этаж
Сегодня Украина и Россия встретятся на зимней сессии ПАСЕ в Страсбурге
При СНБО создали оперативную группу для борьбы с коронавирусом
Новости
Минэкоэнерго за ограничение использования пластиковых пакетов с 2021 11:20
Полиция снова надела электронный браслет на бизнесмена Альперина 11:14
В Киеве на металлобазе кран придавил молодого мужчину 11:11
Задымление в Минкультуры: пожарные эвакуируют людей 11:08
НБУ за четыре дня купил на межбанке $50 млн и продал $76,5 млн 10:52
больше новостей
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента
Зеленскому - 42: как политики, жена и другие поздравляют его с Днем рождения 16:54
Легенда NBA Коби Брайант и его дочь разбились при крушении вертолета, - СМИ 23:25
Армия кормит коал. Фото: Facebook/9th Brigade - Australian Army
Австралийские военные в свободное время кормят спасенных коал 18:58
В Белой Церкви машина патрульной полиции сбила местного жителя на пешеходном переходе 22:45
В Турции произошло мощное землетрясение: разрушены дома, есть погибшие и много пострадавших 14:45
больше новостей
Армия кормит коал. Фото: Facebook/9th Brigade - Australian Army
Австралийские военные в свободное время кормят спасенных коал 18:58
Зеленский помиловал почти 100 граждан с начала президентства 13:05
В Канаде зафиксировали первый случай заражения коронавирусом 08:51
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента
Зеленскому - 42: как политики, жена и другие поздравляют его с Днем рождения 16:54
Вице-премьер Кулеба заявил, что евроинтеграция замедлилась во время президентства Порошенко 14:25
больше новостей
Доллар "обвалился" после выходных: официальный курс валют от НБУ
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok