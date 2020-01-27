30.01.20 14:00 Круглый стол Национальной Ассамблеи Гражданского сектора Украины относительно законопроектов о медиа и дезинформации

30 января 2020 года, в 14:00 в пресс-центре информационного агентства "Украинские Новости" состоится круглый стол на тему: "Слуги народа или адепты сталинизма, или в какой концлагерь ведут законопроекты о медиа и дезинформации?".

Организатор: Национальная Ассамблея Гражданского сектора Украины.

Цель мероприятия: участники планируют донести до граждан и международного сообщества информацию об угрозах введение цензуры в Украине и нарушения основных прав и свобод человека, а также о возможных последствиях для Украины и мира.

Вопросы для обсуждения:

Что именно собираются контролировать введением законопроектов о медиа и дезинформации?

Манипуляции под прикрытием применяют для защиты страны и борьбой с агрессором?

Какие последствия для Украины и Европы в случае принятия законов о медиа и дезинформации?

К участию приглашены: представители СМИ и телеком рынка, в частности Интернет Ассоциация Украины - ИнАУ, юристы, правозащитники, известные блогеры и просто неравнодушные к данной теме.

Аккредитация журналистов: (050) 412 48 61 или press-centreun.un@ukr.net

Адрес пресс-центра: ст. м. "Дворец спорта", ул. Эспланадная, 20, 1 этаж