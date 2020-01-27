Советник премьера Голик сообщил подробности дальнейшего сотрудничества между Deutsche Bahn и УЗ

Уже в феврале "Укрзалізниця" и Deutsche Bahn должны подписать Соглашение о стратегическом партнерстве, в котором будут намечены дальнейшие совместные действия. Об этом пишет советник премьер-министра Юрий Голик в Фейсбуке.

"Начиная с февраля 2020 года член Правления DB по инфраструктуре г-н Рональд Пофалла и представители правительства Украины подпишут Соглашение о стратегическом партнерстве. Обсуждаются дальнейшие детали сотрудничества, в том числе вопросы оперативного управления компанией", - пишет Голик.

Информацию Голика подтверждает и сама компания Deutsche Bahn на своем сайте.

Согласно Меморандуму о сотрудничестве, подписанному 22 января между Deutsche Bahn и "Укрзалізницею", немецкая сторона в течение 10 лет будет оказывать консультационные услуги по вопросам реформирования украинской железной дороги.

Напомним, в дорожной сфере Украины, начиная с текущего года, будут применяться европейские стандарты оценки качества выполненных работ. В качестве пилотного проекта австрийская компания iC consulenten проверит работы на трассе H-08 Борисполь – Днепр – Запорожье - Мариуполь.