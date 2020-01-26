Умер скандальный протоирей РПЦ Всеволод Чаплин, выступающий за репрессии и захват Киева

Священник Русской православной церкви протоиерей Всеволод Чаплин умер 26 января на 52-м году жизни. Об этом сообщает Meduza.

Он был настоятелем московского храма святого Феодора Студита у Никитских ворот. В пресс-службе храма информацию о смерти священника подтвердили. Также инцидент подтвердила пресс-служба храма святого Феодора Студита у Никитских ворот, где Чаплин был настоятелем. Кроме того, сказали, что это правда, председатель Синодального отдела взаимоотношений РПЦ с обществом и СМИ Владимир Легойда и заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов). Последний, в частности, назвал Чаплина "эпохой", передает ТАСС.

"Все произошло около 16:30. Отец Всеволод сидел на лавочке у своего храма, когда ему вдруг стало плохо, он упал, и через 15 минут приехавшая скорая констатировала смерть", — цитирует издание прихожанина храма, активиста движения SERB Александра Петрунько.