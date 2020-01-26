Умер скандальный протоирей РПЦ Всеволод Чаплин, выступающий за репрессии и захват Киева

Священник Русской православной церкви протоиерей Всеволод Чаплин умер 26 января на 52-м году жизни. Об этом сообщает Meduza. Он был настоятелем московского храма святого Феодора Студита у Никитских ворот. В пресс-службе храма информацию о смерти священника подтвердили. Также инцидент подтвердила пресс-служба храма святого Феодора Студита у Никитских ворот, где Чаплин был настоятелем. Кроме того, сказали, что это правда, председатель Синодального отдела взаимоотношений РПЦ с обществом и СМИ Владимир Легойда и заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов). Последний, в частности, назвал Чаплина "эпохой", передает ТАСС. "Все произошло около 16:30. Отец Всеволод сидел на лавочке у своего храма, когда ему вдруг стало плохо, он упал, и через 15 минут приехавшая скорая констатировала смерть", — цитирует издание прихожанина храма, активиста движения SERB Александра Петрунько. При жизни священнослужитель высказывал не одну громкое заявление. В частности, он неоднократно призывал брать Киев. "Крым – хорошее контрнаступление, но его мало. Киев наша – потерянная древняя столица, центр Руси. Потерянная в результате наступления западных враждебных сил. Мы должны относиться к захвату древнего Киева и других окружающих его русских земель так же, как относились наши предки в сороковые годы. Мы можем изменить эту ситуацию", – заявлял он во время выступления в 2019 году. Кроме того, Чаплин поддерживал вмешательство России в украинскую политику – вплоть до открытой войны и оккупации. Также "НВ" опубликовало список других скандальных заявлений: настойчиво рекомендовал православным не ходить на концерт американской певицы Мадонны; выступал с предложением создать православные народные дружины, которые смогут "навести порядок в районе своего места жительства"; призвал к репрессиям против оппозиции в России; оправдывал убийства "внутренних врагов"; называл гуманизм "сатанинским учением"; призвал бороться с сексуальным образованием в российских школах; требовал разрешить православным банкирам не платить проценты вкладчикам, так как, по его мнению, это – "ростовщичество"; высказывался за применение смертной казни в отдельных случаях. Ранее Всеволод Чаплин заявил, что российская цивилизация должна остановить упадок мира. РПЦ уволила одиозного протоиерея, запомнившегося трапезой в McDonald's в разгар поста.