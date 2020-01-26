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26 січня 2020, неділя, 19:18 5
Суспільство 2020-01-26T19:53:31+02:00
Українські Новини
Помер скандальний протоієрей РПЦ Всеволод Чаплін, який виступає за репресії і захоплення Києва

Помер скандальний протоієрей РПЦ Всеволод Чаплін, який виступає за репресії і захоплення Києва

Ольга Фандорина
Всеволод Чаплін, Смерть
Всеволод Чаплін. Фото: echo.msk.ru
Всеволод Чаплін. Фото: echo.msk.ru

Священик Російської православної церкви протоієрей Всеволод Чаплін помер 26 січня на 52-му році життя. Про це повідомляє Meduza.

Він був настоятелем московського храму святого Феодора Студита біля Нікітських воріт. У прес-службі храму інформацію про смерть священика підтвердили. Також інцидент підтвердила прес-служба храму святого Феодора Студита у Никитских воріт, де Чаплін був настоятелем. Крім того, сказали, що це правда, голова Синодального відділу взаємин РПЦ з суспільством і ЗМІ Володимир Легойда та заступник керуючого справами Московської патріархії єпископ Зеленоградський Сава (Тутунов). Останній, зокрема, назвав Чапліна "епохою", передає ТАСС.

"Все сталося близько 16:30. Отець Всеволод сидів на лавочці біля свого храму, коли йому раптом стало погано, він впав, і через 15 хвилин приїхала швидка констатувала смерть", — цитує видання парафіянина храму, активіста руху SERB Олександра Петрунько.

За життя священнослужитель висловлював не одну гучну заяву. Зокрема, він неодноразово закликав брати Київ.

"Крим – гарне контрнаступ, але його мало. Київ наша – втрачена стародавня столиця, центр Русі. Втрачена в результаті настання західних ворожих сил. Ми повинні ставитися до захоплення стародавнього Києва та інших оточуючих його руських земель так само, як ставились наші предки в сорокові роки. Ми можемо змінити цю ситуацію", – заявляв він під час виступу в 2019 році.

Крім того, Чаплін підтримував втручання Росії в українську політику – аж до відкритої війни та окупації.

"НВ" опублікувало список інших скандальних заяв:

  • наполегливо рекомендував православним не ходити на концерт американської співачки Мадонни;
  • виступав із пропозицією створити православні народні дружини, які зможуть навести порядок в районі свого місця проживання";
  • закликав до репресій проти опозиції в Росії;
  • виправдовував вбивства "внутрішніх ворогів";
  • називав гуманізм "сатанинським вченням";
  • закликав боротися з сексуальною освітою в російських школах;
  • вимагав дозволити православним банкірам не платити відсотки вкладникам, так як, на його думку, це – "лихварство";
  • висловлювався за застосування смертної кари в окремих випадках.

Раніше Всеволод Чаплін заявив, що російська цивілізація повинна зупинити занепад світу.

РПЦ звільнила одіозного протоієрея, пам'ятного трапезою в mcdonald's в розпал посту.

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