Помер скандальний протоієрей РПЦ Всеволод Чаплін, який виступає за репресії і захоплення Києва

Священик Російської православної церкви протоієрей Всеволод Чаплін помер 26 січня на 52-му році життя. Про це повідомляє Meduza. Він був настоятелем московського храму святого Феодора Студита біля Нікітських воріт. У прес-службі храму інформацію про смерть священика підтвердили. Також інцидент підтвердила прес-служба храму святого Феодора Студита у Никитских воріт, де Чаплін був настоятелем. Крім того, сказали, що це правда, голова Синодального відділу взаємин РПЦ з суспільством і ЗМІ Володимир Легойда та заступник керуючого справами Московської патріархії єпископ Зеленоградський Сава (Тутунов). Останній, зокрема, назвав Чапліна "епохою", передає ТАСС. "Все сталося близько 16:30. Отець Всеволод сидів на лавочці біля свого храму, коли йому раптом стало погано, він впав, і через 15 хвилин приїхала швидка констатувала смерть", — цитує видання парафіянина храму, активіста руху SERB Олександра Петрунько. За життя священнослужитель висловлював не одну гучну заяву. Зокрема, він неодноразово закликав брати Київ. "Крим – гарне контрнаступ, але його мало. Київ наша – втрачена стародавня столиця, центр Русі. Втрачена в результаті настання західних ворожих сил. Ми повинні ставитися до захоплення стародавнього Києва та інших оточуючих його руських земель так само, як ставились наші предки в сорокові роки. Ми можемо змінити цю ситуацію", – заявляв він під час виступу в 2019 році. Крім того, Чаплін підтримував втручання Росії в українську політику – аж до відкритої війни та окупації. "НВ" опублікувало список інших скандальних заяв: наполегливо рекомендував православним не ходити на концерт американської співачки Мадонни; виступав із пропозицією створити православні народні дружини, які зможуть навести порядок в районі свого місця проживання"; закликав до репресій проти опозиції в Росії; виправдовував вбивства "внутрішніх ворогів"; називав гуманізм "сатанинським вченням"; закликав боротися з сексуальною освітою в російських школах; вимагав дозволити православним банкірам не платити відсотки вкладникам, так як, на його думку, це – "лихварство"; висловлювався за застосування смертної кари в окремих випадках. Раніше Всеволод Чаплін заявив, що російська цивілізація повинна зупинити занепад світу. РПЦ звільнила одіозного протоієрея, пам'ятного трапезою в mcdonald's в розпал посту.