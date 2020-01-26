Помер скандальний протоієрей РПЦ Всеволод Чаплін, який виступає за репресії і захоплення Києва

Священик Російської православної церкви протоієрей Всеволод Чаплін помер 26 січня на 52-му році життя. Про це повідомляє Meduza.

Він був настоятелем московського храму святого Феодора Студита біля Нікітських воріт. У прес-службі храму інформацію про смерть священика підтвердили. Також інцидент підтвердила прес-служба храму святого Феодора Студита у Никитских воріт, де Чаплін був настоятелем. Крім того, сказали, що це правда, голова Синодального відділу взаємин РПЦ з суспільством і ЗМІ Володимир Легойда та заступник керуючого справами Московської патріархії єпископ Зеленоградський Сава (Тутунов). Останній, зокрема, назвав Чапліна "епохою", передає ТАСС.

"Все сталося близько 16:30. Отець Всеволод сидів на лавочці біля свого храму, коли йому раптом стало погано, він впав, і через 15 хвилин приїхала швидка констатувала смерть", — цитує видання парафіянина храму, активіста руху SERB Олександра Петрунько.