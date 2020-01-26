Мэр Черновцов Каспрук получил 265 тысячи гривен компенсации за "незаконную отставку"

Мэр Черновцов Алексей Каспрук получил денежную компенсацию в размере 264 839 грн. за девять месяцев отставки, которую суд признал незаконной. Об этом свидетельствует електронная декларация Каспрука, обнародованная на сайте НАПК, сообщает "Молодой буковинец".

В декларации Каспрук указал, что получил компенсацию среднего заработка по решению суда и сообщил о полученной зарплате от исполнительного комитета Черновицкого горсовета в размере 39 500 грн.

"Получил компенсацию по решению суда за 9 месяцев вынужденного прогула. К сожалению, большая часть суммы была потрачена на судебные издержки. Теперь будут еще судебные издержки - потому что надо будет ехать в Киев на заседание Кассационного суда", - прокомментировал Каспрук.

Как сообщали Українські новини, суд восстановил Каспрука в должности мэра Черновцов.

В 2017 НАПК просило суд оштрафовать мэра Черновцов за назначение премий самому себе. Мэр Черновцов Каспрук выписал себе $1000 материальной помощи.

На выборах в ноябре 2015 года в Черновцах победил действующий мэр, Каспрук переизбран мэром.

Каспрук также победил на досрочных выборах мэра Черновцов в мае 2014 года.