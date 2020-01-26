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26 января 2020, воскресенье, 17:11 39
Общество 2020-01-26T17:11:18+02:00
Українські Новини
Мэр Черновцов Каспрук получил 265 тысячи гривен компенсации за "незаконную отставку"

Мэр Черновцов Каспрук получил 265 тысячи гривен компенсации за "незаконную отставку"

Ольга Фандорина
Алексей Каспрук, Компенсация
Алексей Каспрук. Фото: molbuk.ua
Алексей Каспрук. Фото: molbuk.ua

Мэр Черновцов Алексей Каспрук получил денежную компенсацию в размере 264 839 грн. за девять месяцев отставки, которую суд признал незаконной. Об этом свидетельствует електронная декларация Каспрука, обнародованная на сайте НАПК, сообщает "Молодой буковинец".

В декларации Каспрук указал, что получил компенсацию среднего заработка по решению суда и сообщил о полученной зарплате от исполнительного комитета Черновицкого горсовета в размере 39 500 грн.

"Получил компенсацию по решению суда за 9 месяцев вынужденного прогула. К сожалению, большая часть суммы была потрачена на судебные издержки. Теперь будут еще судебные издержки - потому что надо будет ехать в Киев на заседание Кассационного суда", - прокомментировал Каспрук.

Как сообщали Українські новини, суд восстановил Каспрука в должности мэра Черновцов.

В 2017 НАПК просило суд оштрафовать мэра Черновцов за назначение премий самому себе.  Мэр Черновцов Каспрук выписал себе $1000 материальной помощи.

На выборах в ноябре 2015 года в Черновцах победил действующий мэр, Каспрук переизбран мэром.

Каспрук также победил на досрочных выборах мэра Черновцов в мае 2014 года.

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