"Ведьмак" в Tesla: Илон Маск интересуется, хотят ли пользователи играть в машине

Причем два варианта ответа обозначены как: "Да, заплатить чеканной монетой" и "Нет, я болен чумой".



В опросе приняли участие 690 248 пользователей. 85,4% сказали "да" и 14,6% сказали "нет".

Интересно, что авторы "Ведьмака" уже опубликовали картинку, где Ведьмак, схватившись за голову, смотрит на электромобиль на крыше бревенчатого дома. Подпись под изображением гласит: "Что вообще могло пойти не так?".

Будет ли игра "Ведьмак" (The Witcher) добавлена ​​в Tesla Arcade в ближайшее время, неясно, но Tesla лидирует в том, что касается популярных приложений и игр в автомобильной развлекательной системе.

