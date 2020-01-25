"Ведьмак" в Tesla: Илон Маск интересуется, хотят ли пользователи играть в машине

Американский изобретатель и миллиардер Илон Маск поинтересовался у владельцев электрокаров Tesla, хотят ли те играть в "The Witcher" (Ведьмак) на бортовом компьютере своих автомобилей. Соответствующий опрос он сделал на странице в Twitter. Причем два варианта ответа обозначены как: "Да, заплатить чеканной монетой" и "Нет, я болен чумой".В опросе приняли участие 690 248 пользователей. 85,4% сказали "да" и 14,6% сказали "нет". Интересно, что авторы "Ведьмака" уже опубликовали картинку, где Ведьмак, схватившись за голову, смотрит на электромобиль на крыше бревенчатого дома. Подпись под изображением гласит: "Что вообще могло пойти не так?". Будет ли игра "Ведьмак" (The Witcher) добавлена в Tesla Arcade в ближайшее время, неясно, но Tesla лидирует в том, что касается популярных приложений и игр в автомобильной развлекательной системе. What could possibly go wrong? pic.twitter.com\/BlUW2btNM1 — The Witcher (@witchergame) January 22, 2020 Как сообщали Українські Новини, Netflix выпустил первый сезон сериала "Ведьмак". Ранее психолог заявил, что логика и мотивация "Ведьмака" нарушена.