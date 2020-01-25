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25 января 2020, суббота, 18:22 28
Технологии 2020-01-25T18:37:34+02:00
Українські Новини
"Ведьмак" в Tesla: Илон Маск интересуется, хотят ли пользователи играть в машине

"Ведьмак" в Tesla: Илон Маск интересуется, хотят ли пользователи играть в машине

Валерия Драгомирова
Илон Маск, Tesla, Игра, Ведьмак
Кадр из сериала
Кадр из сериала "Ведьмак"

Американский изобретатель и миллиардер Илон Маск поинтересовался у владельцев электрокаров Tesla, хотят ли те играть в "The Witcher" (Ведьмак) на бортовом компьютере своих автомобилей. Соответствующий опрос он сделал на странице в Twitter.

Причем два варианта ответа обозначены как: "Да, заплатить чеканной монетой" и "Нет, я болен чумой".


В опросе приняли участие 690 248 пользователей. 85,4% сказали "да" и 14,6% сказали "нет".

Интересно, что авторы "Ведьмака" уже опубликовали картинку, где Ведьмак, схватившись за голову, смотрит на электромобиль на крыше бревенчатого дома. Подпись под изображением гласит: "Что вообще могло пойти не так?".

Будет ли игра "Ведьмак" (The Witcher) добавлена ​​в Tesla Arcade в ближайшее время, неясно, но Tesla лидирует в том, что касается популярных приложений и игр в автомобильной развлекательной системе.


Как сообщали Українські Новини, Netflix выпустил первый сезон сериала "Ведьмак". 

Ранее психолог заявил, что логика и мотивация "Ведьмака" нарушена.

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