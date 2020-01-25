"ДНР" – чума Донбасса!": сгоревший в 2014 Дворец Спорта в Донецке так и не реконструировали

Известный донецкий Дворец Спорта "Дружба", который сожгли в 2014 году, до сих пор стоит разрушенным и заброшенным.

Свежее видео из оккупированного Донецка выложил в Twitter блогер Денис Казанский.

"Весной 2014 какие-то идиоты в Донецке подожгли дворец спорта "Дружба". Думаете, за 6 лет что-то изменилось? Ахаха, нет! "Дружба" так и стоит заброшенная, выпотрошенная. Они даже выбитые стекла не вставили. А когда-то там играли в хоккей..ДНР – это чума Донбасса. Коронавирус", – написал он.

По словам Казанского, до войны Дворец спорта был домашней ареной хоккейного клуба "Донбасс". С началом боевых действий клуб покинул город и в помещении Дворца произошел пожар. За почти шесть лет с его момента оккупанты так и не реконструировали здание.



"Все пусто, все закрыто. Сама территория, та часть, которая была сожжена – вверху отсутствует остекление, протекает крыша, видно, что здание находится в аварийном состоянии. Многие дончане спрашивали – отреставрировали или нет. Смотрите сами, в каком состоянии это всё находится – течет, протекает, разбито, побито. До сих пор видно следы пожара – покареженная конструкция, разбитые остекления", – отметил блогер.

Весной 2014 какие-то идиоты в Донецке подожгли дворец спорта "Дружба". Думаете, за 6 лет что-то изменилось? Ахаха, нет! "Дружба" так и стоит заброшенная, выпотрошенная. Они даже выбитые стекла не вставили. А когда-то там играли в хоккей...



ДНР - это чума Донбасса. Коронавирус pic.twitter.com/qr9sNpb7kp — Денис Казанський (@den_kazansky) 23 января 2020 г.

Как сообщают Українські Новини, три взрыва прозвучали в районе Донецка, где проживает "глава ДНР" и представители ОБСЕ.

А ранее главаря "ДНР" Захарченко взорвали в ресторане в центре Донецка.

В Донецке снова прогремел взрыв: среди пострадавших кандидат на пост "главы ДНР".