Два кота погибли на борту самолета: винят грузчиков из Шереметьево

Два кота погибли на борту рейса "Аэрофлота" из Москвы в Софию при транспортировке. Они получили несовместимые с жизнью травмы, сообщает "BBC Россия".

О смерти котов первым сообщило издание Baza, сославшись на их хозяина - Максима Чумаченко. В "Аэрофлоте" Русской службе Би-би-си подтвердили факт инцидента, пообещав разобраться в его причинах и привлечь виновных к ответственности.

По данным издания, мужчина летел из Нью-Йорка в Софию с пересадкой в Москве. С ним были три кота, которых он сдал в багажный отсек. По правилам "Аэрофлота", животные, масса которых с контейнером превышает 8 кг, летят именно там.

По словам Чумаченко, после посадки в Шереметьеве другой пассажир сказал ему, что его котов "швыряют" на разгрузке. После он обратился на стойку авиакомпании, и получил две сломанные переноски с котами.

Одна из них была настолько повреждена, что ее перевязали веревкой, отмечает издание. Мужчине разрешили взять кошек в салон, но позже они умерли: одна - прямо в самолете в Софию, а другая - позже, на столе у ветеринара. Третья кошка пережила оба рейса, но ей диагностировали обморожение.

"По предварительному заключению оба питомца погибли от внутреннего кровоизлияния, которое спровоцировали травмы, полученные при транспортировке", - пишет Baza.



Точные заключения экспертизы Чумаченко должен получить в понедельник, 27 января.

В "Аэрофлоте" случившееся подтвердили. В компании подчеркнули, что ответственность за обращение с переносками животных лежит на компании "Шереметьево Хэндлинг", обслуживающей погрузку и разгрузку багажа в аэропорту.



Как сообщали Українські Новини, в Винницкой области кот сел на голову ребенку в коляске и задушил его.