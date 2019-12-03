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03 декабря 2019, вторник, 13:15 291
Общество 2019-12-03T14:15:02+02:00
Українські Новини
В Винницкой области кот сел на голову ребенку в коляске и задушил его

В Винницкой области кот сел на голову ребенку в коляске и задушил его

Коты, Ребенок, смерть детей

В Липовецком районе Винницкой области кот задушил в коляске ребенка 9 месяцев. Мама малышки рассказала, что укачала ребенка в коляске во дворе, а сама пошла заниматься по хозяйству. Когда вернулась заглянуть в коляску, оттуда выпрыгнул кот, а дочка уже не дышала. Об этом сообщает ТСН.

Версию женщины подтверждают и другие родственники. Мама вызвала сельского фельдшера и скорую. Они застали маленькую Сашу в стадии клинической смерти, спасти девочку не удалось. Фельдшер уверена в том, что именно кот стал причиной смерти ребенка.

В полиции рассматривают лишь одну версию - несчастный случай. Вскрытие подтвердило, что ребенок умер от механической асфиксии, но мог ли кот задушить ребенка, они не подтверждают.

Тем не менее некоторые ветеринары сомневаются. По их словам, даже тепло укутанный ребенок не будет спокойно лежать и задыхаться - он будет вертеть головой, поворачиваться на бок. А кот не будет спать, если ему неудобно.

"Все зависит от величины животного, а также от того, как ребенок был запеленан... Может быть так, что кот привык, он знал, что это одна семья и мог не отреагировать на движения ребенка", - говорит ветеринар Иван Левинский, допуская, что подобное могло произойти.

У Снежаны и Александра - это первый и долгожданный ребенок. У молодой женщины была сложная беременность и роды, но родственники твердят, что девочка родилась здоровой.

Как сообщали Українські Новини, кот убил мужчину в Днепропетровской области.

В марте 2014 года в Деснянском районе Киева на два месяца ввели карантин из-за бешенной лисы, которая покусала домашних собак.

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