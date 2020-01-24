В Давос я летал за свой счет, - нардеп Гончаренко

Народный депутат Украины Алексей Гончаренко заявил, что Всемирный экономический форум в Давосе посещал за свой счет. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Я ездил в Давос за свой счет. Жил в часе езды от Давоса, потому что в самом Давосе стоимость проживания за ночь – от 2 тысяч евро. Такого себе позволить, конечно, не могу. Перелет делал с пересадками, чтобы сэкономить, и добирался в сам Давос уже поездом и автобусом", – написал Гончаренко.

Напомним, что украинская делегация в Давосе составляла более 30 нардепов. Ранее спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков сообщал, что визит депутатов на Всемирный экономический форум в Давос оплачивается не за государственный счет.



Как удалось выяснить журналистам, большинство депутатов приехали в Швейцарию при спонсорской поддержке фонда украинского олигарха Виктора Пинчука.