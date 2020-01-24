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24 січня 2020, пʼятниця, 18:32 9
Політика 2020-01-24T18:33:23+02:00
Українські Новини
В Давос я літав за свій рахунок, - нардеп Гончаренко

В Давос я літав за свій рахунок, - нардеп Гончаренко

Валерия Драгомирова

Народний депутат України Олексій Гончаренко заявив, що Всесвітній економічний форум у Давосі відвідував за свій рахунок. Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

"Я їздив в Давос за свій рахунок. Жив в годині їзди від Давосу, тому що в самому Давосі вартість проживання за ніч – від 2 тисяч євро. Такого собі дозволити, звичайно, не можу. Переліт робив з пересадками, щоб заощадити, і добирався в сам Давос вже поїздом та автобусом", – написав Гончаренко.

Нагадаємо, що українська делегація в Давосі складалася з понад 30 нардепів. Раніше спікер Верховної Ради України Дмитро Разумков повідомляв, що візит депутатів на Всесвітній економічний форум у Давос оплачується не за державний рахунок.


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