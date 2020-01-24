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24 января 2020, пятница, 18:05 120
Верховная Рада и партии 2020-01-24T18:05:29+02:00
Українські Новини
Бужанский предложил Раде запретить символику подразделений СС

Бужанский предложил Раде запретить символику подразделений СС

Елизавета Кесельман
Максим Бужанский, Символика СС, Нацизм, Депутаты Слуги Народа
Максим Бужанский, депутат
Максим Бужанский, депутат "Слуга народа".

Депутат Верховной Рады от фракции "Слуга народа" Максим Бужанский предлагает парламенту запретить символику подразделений военно-полицейской организации Национал-социалистической немецкой рабочей партии (НСДАП) СС (Schutzstaffel).

Об этом говорится в законопроекте №2797, зарегистрированном в Раде 23 января, передают Українськi Новини.


Предлагается прописать в законе "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики" наряду с гербом и флагом Германии 1939-1945 годов также символику национал-социалистической партии (НСДАП, изображения и надписи, посвященные военно-полицейской организации НСДАП - "СС" (Schutzstaffel), включая Ваффен-СС и все подразделения.
Кроме того, предлагается добавить в перечень закона символику, изображения и надписи, посвященные штурмовому управлению "СА" (Sturmabteilung) НСДАП, тайной государственной полиции "Гестапо" (Geheime Staatspolizei) и внутрипартийной службе безопасности "СД" (Sicherheitsdienst Reichsführer-SS).


Вышеупомянутую символику предлагается запретить к производству, распространению, публичному использованию и ликвидировать при ее обнаружении.
Также запрещается присваивать географическим объектам названия упомянутых формирований, их членов, которые были признаны виновными во время Нюрнбергского процесса, и участников массовых убийств евреев и ромов.


Среди преступлений нацистского режима в законе к формулировке "преследований по расовым, этническим мотивам" будет добавлено уточнение: "в том числе преследований и массовым уничтожением евреев и ромов во время Второй мировой войны (Холокост)".
Подобным уточнением предлагается дополнить положение, которое обязывает Украину расследовать преступления тоталитарных режимов.


Кроме того, вещателям запрещается распространять материалы, которые оправдывали бы указанные подразделения и лиц, а всю информацию о Холокосте предлагается рассекретить.


Как сообщали Українськi Новини, 10 декабря Бужанский предложил Раде отменить закон об обеспечении функционирования государственного языка.

Также в Институте нацпамяти заявляли, что символику СС показывать могут только в кино.

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