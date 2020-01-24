подписаться на рассылку
24.15 24.55
26.1 27.15
˟
  • Новости
  • Политика
  • Кабмин
  • Министр финансов Маркарова является "наилучшим выбором" на должность нового премьера, – Atlantic Council
24 января 2020, пятница, 17:47 608
Кабмин 2020-01-24T17:54:19+02:00
Українські Новини
Министр финансов Маркарова является "наилучшим выбором" на должность нового премьера, – Atlantic Council

Министр финансов Маркарова является "наилучшим выбором" на должность нового премьера, – Atlantic Council

Петр Стуженко
atlantic council, Оксана Маркарова, Кабинет Министров Украины
Оксана Маркарова. Фото:
Оксана Маркарова. Фото: "НВ"

Американский аналитический центр Atlantic Council (Вашингтон, США) считает, что в случае смены состава Кабинета Министров Украины министр финансов Оксана Маркарова является лучшей кандидатурой на должность нового премьер-министра.

Об этом говорится в публикации Atlantic Council.

"В случае смены правительства наилучшим выбором для руководства (нового правительства) может стать министр финансов Оксана Маркарова, поскольку основные задачи, стоящие перед Украиной в 2020 году, носят экономический характер", - сказано в публикации.

"Переход от политики финансовой стабилизации к политике, способствующей экономическому росту, оказался самой трудной задачей, стоящей перед всеми реформистскими посткоммунистическими правительствами. Поскольку Украина решает эту проблему, страной должен руководить кто-то, кто является экспертом в экономических вопросах, а не в политических маневрах", - такими словами завершается статья ведущего вашингтонского аналитического центра, специализирующегося на проблемах украинской политики.

Напомним, что в публикации от 17 июля 2019 года эксперты Atlantic Council уже называли Маркарову вместе с Алексеем Гончаруком в шорт-листе претендентов на долность главы правительства перед утверждением нынешнего Кабмина.

17 января премьер-министр Алексей Гончарук написал заявление об отставке. Во время выступления в Верховной Раде Украины премьер заверил, что Кабмин продолжит свою работу в штатном режиме до того, как Президент Владимир Зеленский "примет политическое решение".

В свою очередь Зеленский записал видео своей встречи с Гончаруком. Президент сказал, что решил дать премьеру еще один шанс и объяснил, что такое "нормальные зарплаты" в правительстве.

После заявления Гончарука аналогичную мысль о наиболее желательном для Вашингтона кандидате в премьеры высказала американская неправительственная исследовательская организация Jamestown Foundation, входящая в число десяти наиболее влиятельных "мозговых центров" (Thank Tanks) Вашингтона, и специализируется на вопросах безопасности и геополитики.

"Если премьер-министр Гончарук в итоге уйдет в отставку в ближайшие недели или месяцы, Маркарова может стать наиболее опытным кандидатом на пост главы правительства", - говорится в публикации Jamestown Foundation, посвященной украинскому правительственному кризису.

Больше новостей о: atlantic council Оксана Маркарова Кабинет Министров Украины

ГБР допросило Порошенко по делу о госизмене
Суд сменил подозреваемой в убийстве Шеремета Дугарь круглосуточный домашний арест на ночной
Новости
Метрополитен. Фото: Facebook/КП
В Киеве из-за очередного звонка о минировании закрыли 5 станций метро 18:31
В Давос я летал за свой счет, - нардеп Гончаренко 18:27
Беларусь приостановила импорт мяса птицы из Винницкой области из-за вспышки птичьего гриппа 18:15
Бужанский предложил Раде запретить символику подразделений СС 18:05
САП закрыла дело Охендовского в связи с неустановлением достаточных доказательств вины 17:51
больше новостей
Из-за ошибки Ермака, Зеленскому пришлось выступать в Давосе перед пустым залом, - Дзивидзинский 10:59
Безработный бывший депутат Ляшко получил в январе 227 тыс. гривен дохода 12:42
Новый коронавирус в Китае: безопасно ли заказывать товары на AliExpress 21:10
Что собой представляет смертельный коронавирус и как он передается 07:18
Коммуналка в 2020 будет по новым ценам: как и сколько заплатят украинцы 07:10
больше новостей
Антон Яценко.Фото:facebook.com/YatsenkoAntonVolodymyrovych
Депутат Рады Яценко проиграл суд "киборгу", и обязан выплатить моральную компенсацию за оскорбление 20:41
Из-за ошибки Ермака, Зеленскому пришлось выступать в Давосе перед пустым залом, - Дзивидзинский 10:59
Гендиректор "Киевметростроя" Салий пообещал разобраться с разворовыванием средств на строительстве метро 18:48
Шахтеры прекратили голодовку в здании Львовской обладминистрации 11:13
Бойко на заводе в Коростене рассказал как власть проводит деиндустриализацию 19:08
больше новостей
Директор полиграфкомбината "Украина" получил 600 тысяч гривен зарплаты в декабре
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok