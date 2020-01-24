Министр финансов Маркарова является "наилучшим выбором" на должность нового премьера, – Atlantic Council

Американский аналитический центр Atlantic Council (Вашингтон, США) считает, что в случае смены состава Кабинета Министров Украины министр финансов Оксана Маркарова является лучшей кандидатурой на должность нового премьер-министра.

Об этом говорится в публикации Atlantic Council.

"В случае смены правительства наилучшим выбором для руководства (нового правительства) может стать министр финансов Оксана Маркарова, поскольку основные задачи, стоящие перед Украиной в 2020 году, носят экономический характер", - сказано в публикации.

"Переход от политики финансовой стабилизации к политике, способствующей экономическому росту, оказался самой трудной задачей, стоящей перед всеми реформистскими посткоммунистическими правительствами. Поскольку Украина решает эту проблему, страной должен руководить кто-то, кто является экспертом в экономических вопросах, а не в политических маневрах", - такими словами завершается статья ведущего вашингтонского аналитического центра, специализирующегося на проблемах украинской политики.

Напомним, что в публикации от 17 июля 2019 года эксперты Atlantic Council уже называли Маркарову вместе с Алексеем Гончаруком в шорт-листе претендентов на долность главы правительства перед утверждением нынешнего Кабмина.

17 января премьер-министр Алексей Гончарук написал заявление об отставке. Во время выступления в Верховной Раде Украины премьер заверил, что Кабмин продолжит свою работу в штатном режиме до того, как Президент Владимир Зеленский "примет политическое решение".

В свою очередь Зеленский записал видео своей встречи с Гончаруком. Президент сказал, что решил дать премьеру еще один шанс и объяснил, что такое "нормальные зарплаты" в правительстве.

После заявления Гончарука аналогичную мысль о наиболее желательном для Вашингтона кандидате в премьеры высказала американская неправительственная исследовательская организация Jamestown Foundation, входящая в число десяти наиболее влиятельных "мозговых центров" (Thank Tanks) Вашингтона, и специализируется на вопросах безопасности и геополитики.

"Если премьер-министр Гончарук в итоге уйдет в отставку в ближайшие недели или месяцы, Маркарова может стать наиболее опытным кандидатом на пост главы правительства", - говорится в публикации Jamestown Foundation, посвященной украинскому правительственному кризису.