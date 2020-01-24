ЦРУ рассекретило перевод статьи о Бандере из журнала русской эмиграции, которая давно в открытом доступе

ЦРУ рассекретило англоязычный перевод статьи "К десятой годовщина великой провокации" из "Социалистического вестника" 1951 года, который хранился в их архиве.

Журнал издавался в Германии, Франции и США в 1921–1965 годах сторонниками партии меньшевиков (РСДРП (м), которые покинули Советский Союз после прихода к власти большевиков, пишет "Фокус".

В статье рассказывается о сотрудничестве ОУН с нацисткой Германией в начале Второй мировой войны и попытке провозглашении независимости Украины под протекторатом Берлина 30 июня 1941 года.

Автор статьи пишет, что "в то время немецкие оккупационные силы нуждались в агентах и информаторах", и Бандера "с большим рвением приступил к выполнению поручений Гитлера под руководством человека, который был одновременно одним из главных директоров разведки Гитлера".

"Это рассказ о "мимолетном празднике" Бандеры, который его последователи пытаются представить как славную и героическую страницу в истории украинского освободительного движения. На самом деле было бы лучше, особенно сторонникам свободной Украины, стереть из истории своего движения этот фашистский эпизод, который не принес Украине ничего, кроме позора и страданий", — говорится в конце статьи.

Выпуск журнала уже давно находится в свободном доступе, в частности с ним можно ознакомится на сайте библиотеки Университета Северной Каролины. В архиве ЦРУ находился перевод указанной статьи. На нем стоит гриф для "служебного пользования". Документ был рассекречен еще в 2006 году во исполнение "Закона раскрытии нацистских военных преступлений" (Nazi War Crimes Disclosure Act). Всего правительство США по этому закону рассекретило более чем 8,5 млн страниц разных документов.

Как сообщали Українські Новини, в посольстве Польши возмутились из-за программы о Бандере на UA:Перший.

Тем временем, около 2 тыс. активистов партий и организаций "Всеукраинское объединение "Свобода", "Правый сектор", "Национальный корпус", "Сокол", "Тризуб", "Конгресс украинских националистов" и "С14" провели факельное шествие в честь дня рождения лидера Организации украинских националистов в первой половине 20-го века Степана Бандеры в Киеве.