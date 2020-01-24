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24 января 2020, пятница, 15:46 60
Верховная Рада и партии 2020-01-24T15:46:25+02:00
Українські Новини
Правительство Гончарука обречено, – Бойко

Правительство Гончарука обречено, – Бойко

Петр Стуженко
Юрий Бойко, ОПЗЖ, Оппозиционная платформа - За жизнь, Кабинет Министров Украины, Алексей Гончарук
Юрий Бойко. Фото: zagittya.com.ua
Юрий Бойко. Фото: zagittya.com.ua

Сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ) в Верховной Раде Украины Юрий Бойко заявил, что правительство Гончарука оказалось абсолютно не готово к управлению государством.

Об этом говорится на официальном веб-сайте ОПЗЖ.

"Псевдопрограмма правительства, презентованная при его назначении – из серии "догоним и перегоним". Это просто набор лозунгов. Нельзя же всерьез рассматривать голословные заявления о том, что у нас будет 40% роста ВВП за 5 лет, 50 млрд долларов инвестиций и создано около 1 млн рабочих мест. Реальность оказалась абсолютно противоположной. У нас в декабре падение промышленного производства более 8%",– отметил оппозиционный политик.

По его словам, самое страшное то, что правительство вообще не понимает, что делать с экономикой, с предприятиями. "Нет государственной политики по поддержке реального сектора экономики. Красочные презентации, лозунги, беготня за кредитами – все что угодно, кроме экономического роста. Но только экономический рост может быть базой для успешного развития страны и повышения благосостояния граждан", – сказал Бойко.

"Они (правительство) не понимают, как выравнивается торговый баланс, от чего зависит макрофинансовая стабильность, как поднять ВВП, как создаются рабочие места, каким должен быть налоговый режим, как лоббировать интересы экспортеров на внешних рынках. Т.е. вещи, которые являются базовыми для развития экономики, для них непонятны. Я убежден, что такое правительство обречено", – подчеркнул сопредседатель фракции ОПЗЖ.

Политик отметил, что новые министры оказались абсолютно не готовы к управлению государством. "Это правительство явилось следствием запроса общества на появление новых лиц. Люди хотели появления молодых незаангажированных политиков, не обвешанных обвинениями в коррупции. Другой вопрос, что смену привели такую, что они оказались хуже, чем предшественники. Люди, которые пришли, абсолютно не готовы к управлению государством. Их никогда этому не учили. Они все выходцы из грантовых организаций, и для них основное было – показать красивые картинки. А реализовать это они не в состоянии, потому что у них не хватает опыта – ни жизненного, ни производственного, ни опыта управления государством. Они просто не понимают, что делать. За красивой картинкой оказалась пустота", – подчеркнул Бойко.

Фракция ОПЗЖ зарегистрировала в Раде пакет из более чем 180 законопроектов, направленных на обеспечение мира в Украине, борьбу с бедностью, преодоление социального неравенства и развитие экономики.

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