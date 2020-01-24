подписаться на рассылку
24.15 24.55
26.1 27.15
˟
  • Новости
  • Мир
  • Прокуратура Болгарии обвиняет трех россиян в отравлении бизнесмена, помогавшего Грузии в войне с Россией
24 января 2020, пятница, 15:34 30
Мир 2020-01-24T16:45:02+02:00
Українські Новини
Прокуратура Болгарии обвиняет трех россиян в отравлении бизнесмена, помогавшего Грузии в войне с Россией

Прокуратура Болгарии обвиняет трех россиян в отравлении бизнесмена, помогавшего Грузии в войне с Россией

Ярина Вацяк
Отравление, Болгария, Обвинение, россияне
Яд. Иллюстрация:pixabay.com
Яд. Иллюстрация:pixabay.com

В четверг, 23 января, Болгарская прокуратура предъявила трем гражданам России обвинения в отравлении весной 2015 бизнесмена Эмилиана Гебрева. В заявлении, опубликованном прокуратурой, указывается, что предпринимателя отравили с помощью "неизвестных фосфорорганических веществ".

Прокуратура выдала европейский ордер на арест россиян и объявило их в международный розыск, пишет DW.

Еще осенью 2019 ряд СМИ сообщили, что в отравлении Гебрева, его сына и одного из руководителей его фирмы участвовали восемь сотрудников Главного управления Генштаба России. Все трое были госпитализированы с симптомами тяжелого отравления. При этом были обнаружены следы нервнопаралитического вещества типа "Новичок", которую использовали также при отравлении Скрипалей в британском Солсбери.

Компания Гебрева торгует оружием. По словам самого предпринимателя, он поставлял вооружения Грузии во время грузино-российского вооруженного конфликта 2008 года, но его партии составляли не более 10 процентов от общей поставки болгарской оружия этой стране.

Между тем в пятницу, 24 января, в министерстве иностранных дел Болгарии заявили, что планируют выслать из страны двух российских дипломатов, которых обвиняют в шпионаже.

Как сообщали Українські Новини, подозреваемые в отравлении Скрипалей Баширов и Петров попали в санкционный список США.

Тем временем, третий подозреваемый в покушении на Скрипалей попал на камеры в Болгарии.

 

Больше новостей о: Отравление Болгария Обвинение россияне

Рыбный суррогат опасен для здоровья, - Ассоциация ...
В Болгарии полиция арестовала шесть болельщиков фу...
Сократили почти в 200 раз: обвинение Насирова зачи...
Через сто лет ничего не изменится: фронтмен группы...
Порошенко пришел на допрос в ГБР
Раде предложили вернуть на доработку законопроект о медиа
Новости
Гончарук с Кобелевым на совещаниях Кабмина придумывали схемы для МВФ: появилась новая прослушка 17:06
Самую посещаемую часть Китайской стены закрыли для туристов 16:54
Актер Виктор Логинов в сериале
Главного героя сериала "Счастливы вместе" не впустили в Украину 16:47
После допроса Порошенко рассказал, что ГБР читает его переписку 16:39
Возле Донецка разоблачили женщин-информаторов "ДНР" 16:20
больше новостей
Из-за ошибки Ермака, Зеленскому пришлось выступать в Давосе перед пустым залом, - Дзивидзинский 10:59
Безработный бывший депутат Ляшко получил в январе 227 тыс. гривен дохода 12:42
Новый коронавирус в Китае: безопасно ли заказывать товары на AliExpress 21:10
Коммуналка в 2020 будет по новым ценам: как и сколько заплатят украинцы 07:10
Индийский металлургический магнат Лакшми Миттал положительно "потрясен" работой премьера Гончарука 11:05
больше новостей
Антон Яценко.Фото:facebook.com/YatsenkoAntonVolodymyrovych
Депутат Рады Яценко проиграл суд "киборгу", и обязан выплатить моральную компенсацию за оскорбление 20:41
Из-за ошибки Ермака, Зеленскому пришлось выступать в Давосе перед пустым залом, - Дзивидзинский 10:59
Гендиректор "Киевметростроя" Салий пообещал разобраться с разворовыванием средств на строительстве метро 18:48
Бойко на заводе в Коростене рассказал как власть проводит деиндустриализацию 19:08
Шахтеры прекратили голодовку в здании Львовской обладминистрации 11:13
больше новостей
Офис генпрокурора открыл дело по факту умышленного убийство во время подрыва донецкого аэропорта боевиками
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok