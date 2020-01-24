Прокуратура Болгарии обвиняет трех россиян в отравлении бизнесмена, помогавшего Грузии в войне с Россией

В четверг, 23 января, Болгарская прокуратура предъявила трем гражданам России обвинения в отравлении весной 2015 бизнесмена Эмилиана Гебрева. В заявлении, опубликованном прокуратурой, указывается, что предпринимателя отравили с помощью "неизвестных фосфорорганических веществ".

Прокуратура выдала европейский ордер на арест россиян и объявило их в международный розыск, пишет DW.

Еще осенью 2019 ряд СМИ сообщили, что в отравлении Гебрева, его сына и одного из руководителей его фирмы участвовали восемь сотрудников Главного управления Генштаба России. Все трое были госпитализированы с симптомами тяжелого отравления. При этом были обнаружены следы нервнопаралитического вещества типа "Новичок", которую использовали также при отравлении Скрипалей в британском Солсбери.

Компания Гебрева торгует оружием. По словам самого предпринимателя, он поставлял вооружения Грузии во время грузино-российского вооруженного конфликта 2008 года, но его партии составляли не более 10 процентов от общей поставки болгарской оружия этой стране.

Между тем в пятницу, 24 января, в министерстве иностранных дел Болгарии заявили, что планируют выслать из страны двух российских дипломатов, которых обвиняют в шпионаже.

Как сообщали Українські Новини, подозреваемые в отравлении Скрипалей Баширов и Петров попали в санкционный список США.

Тем временем, третий подозреваемый в покушении на Скрипалей попал на камеры в Болгарии.