ФГВФЛ отменил продажу мегапула кредитов из-за махинаций победителя торгов

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) готовит обращение к правоохранителям из-за нарушения условий аукциона по продаже пула с кредитом в виде залога Кременчугского мясокомбината.

Об этом говорится в сообщении ФГВФЛ, передают Українські Новини.

Отмечается, что причиной такого решения стало грубое нарушение условий аукциона со стороны организатора торгов - "Универсальной товарно-сырьевой биржи", которая допустила к участию в аукционе одного из участников без оплаты им гарантийного взноса.

Этим участником является компания "Бизнесресурс-Украина", которая стала победителем голландского аукциона, предложив за пул более 304 млн гривен, что в 2 раза превысило ценовое предложение ближайшего конкурента.

При этом указывается, что компания не заплатила за приобретенный пул, хотя имела на это целый месяц.

В случаях отказа компании платить за лот, согласно регламенту торгов, Фонд должен взыскать гарантийный взнос и признать победителем участника, который предоставил второе по величине ценовое предложение.

В данном случае такой компанией стала "Инвестохиллс Веста", ценовое предложение которой составило 150,5 млн гривен.

ФГВФЛ указывает, что ООО "Бизнесресурс-Украина", с молчаливого согласия биржи - организатора торгов. вообще не делала гарантийный взнос.

"Учитывая грубое нарушение условий участия в аукционе, Фонд гарантирования считает его искаженным и отменяет его результаты. В действиях организатора и участников торгов усматриваются признаки возможного умышленного сговора", - говорится в сообщении.

Фонд намерен обратиться в правоохранительные органы для выяснения обстоятельств, чтобы, в случае доказательства вышеуказанных фактов, привлечь к ответственности причастных к махинациям лиц.

Как сообщали Українські Новини, ранее Фонд гарантирования вкладов физических лиц выставил на продажу пул кредитов юридических лиц, находящихся на балансе неплатежеспособных ВТБ Банка, Дельта Банка, а также банка "Финансы и Кредит", стоимостью 487 млн гривен.