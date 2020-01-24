подписаться на рассылку
24.15 24.55
26.1 27.15
˟
  • Новости
  • Экономика
  • ФГВФЛ отменил продажу мегапула кредитов из-за махинаций победителя торгов
24 января 2020, пятница, 14:48 15
Экономика 2020-01-24T14:49:06+02:00
Українські Новини
ФГВФЛ отменил продажу мегапула кредитов из-за махинаций победителя торгов

ФГВФЛ отменил продажу мегапула кредитов из-за махинаций победителя торгов

Надежда Комендантова
ФГВФЛ, Кредит, Торги
ФГВФЛ. Фото: stockworld.com.ua
ФГВФЛ. Фото: stockworld.com.ua

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) готовит обращение к правоохранителям из-за нарушения условий аукциона по продаже пула с кредитом в виде залога Кременчугского мясокомбината.

Об этом говорится в сообщении ФГВФЛ, передают Українські Новини.

Отмечается, что причиной такого решения стало грубое нарушение условий аукциона со стороны организатора торгов - "Универсальной товарно-сырьевой биржи", которая допустила к участию в аукционе одного из участников без оплаты им гарантийного взноса.

Этим участником является компания "Бизнесресурс-Украина", которая стала победителем голландского аукциона, предложив за пул более 304 млн гривен, что в 2 раза превысило ценовое предложение ближайшего конкурента.

При этом указывается, что компания не заплатила за приобретенный пул, хотя имела на это целый месяц.

В случаях отказа компании платить за лот, согласно регламенту торгов, Фонд должен взыскать гарантийный взнос и признать победителем участника, который предоставил второе по величине ценовое предложение.

В данном случае такой компанией стала "Инвестохиллс Веста", ценовое предложение которой составило 150,5 млн гривен.

ФГВФЛ указывает, что ООО "Бизнесресурс-Украина", с молчаливого согласия биржи - организатора торгов. вообще не делала гарантийный взнос.

"Учитывая грубое нарушение условий участия в аукционе, Фонд гарантирования считает его искаженным и отменяет его результаты. В действиях организатора и участников торгов усматриваются признаки возможного умышленного сговора", - говорится в сообщении.

Фонд намерен обратиться в правоохранительные органы для выяснения обстоятельств, чтобы, в случае доказательства вышеуказанных фактов, привлечь к ответственности причастных к махинациям лиц.

Как сообщали Українські Новини, ранее Фонд гарантирования вкладов физических лиц выставил на продажу пул кредитов юридических лиц, находящихся на балансе неплатежеспособных ВТБ Банка, Дельта Банка, а также банка "Финансы и Кредит", стоимостью 487 млн гривен.

Больше новостей о: ФГВФЛ Кредит Торги

Порошенко пришел на допрос в ГБР
Раде предложили вернуть на доработку законопроект о медиа
Новости
Румыния обеспокоена возможным ущемлением прав меньшинства в Украине из-за закона о среднем образовании 14:57
Нам нечего ждать кризиса, будет он или не будет - никто не знает, – Хмельницкий 14:54
ФГВФЛ отменил продажу мегапула кредитов из-за махинаций победителя торгов 14:48
Председатель Полтавской ОГА решил проблему со скандальной Калмыцкий ОТО 14:47
В Днипре от осложнений гриппа умер 2-летний малыш 14:41
больше новостей
Украинского певца, приговоренного к повешению в Малайзии, помиловали и отпустили 15:52
Нардеп Кива в киевском ресторане устроил драку с ветераном АТО 15:10
Из-за ошибки Ермака, Зеленскому пришлось выступать в Давосе перед пустым залом, - Дзивидзинский 10:59
Безработный бывший депутат Ляшко получил в январе 227 тыс. гривен дохода 12:42
Коммуналка в 2020 будет по новым ценам: как и сколько заплатят украинцы 07:10
больше новостей
Антон Яценко.Фото:facebook.com/YatsenkoAntonVolodymyrovych
Депутат Рады Яценко проиграл суд "киборгу", и обязан выплатить моральную компенсацию за оскорбление 20:41
Из-за ошибки Ермака, Зеленскому пришлось выступать в Давосе перед пустым залом, - Дзивидзинский 10:59
Гендиректор "Киевметростроя" Салий пообещал разобраться с разворовыванием средств на строительстве метро 18:48
Нардеп Кива в киевском ресторане устроил драку с ветераном АТО 15:10
На новой схеме в оборонке могли "отмыть" 32 млн гривен: открыто уголовное дело 15:40
больше новостей
Офис генпрокурора открыл дело по факту умышленного убийство во время подрыва донецкого аэропорта боевиками
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok