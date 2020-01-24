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24 січня 2020, пʼятниця, 14:48 5
Економіка 2020-01-24T14:53:01+02:00
Українські Новини
ФГВФО скасував продаж мегапула кредитів через махінації переможця торгів

ФГВФО скасував продаж мегапула кредитів через махінації переможця торгів

Надежда Комендантова
ФГВФО
ФГВФО. Фото: stockworld.com.ua
ФГВФО. Фото: stockworld.com.ua

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) готує звернення до правоохоронців через порушення умов аукціону з продажу пулу з кредитом у вигляді застави Кременчуцького м'ясокомбінату.

Про це йдеться в повідомленні ФГВФО, передають Українські Новини.

Зазначається, що причиною такого рішення стало грубе порушення умов аукціону з боку організатора торгів - "Універсальної товарно-сировинної біржі", яка допустила до участі в аукціоні одного з учасників без оплати ним гарантійного внеску.

Цим учасником є ​​компанія "Бізнесресурс-Україна", яка стала переможцем голландського аукціону, запропонувавши за пул понад 304 млн гривень, що в 2 рази перевищило цінову пропозицію найближчого конкурента.

При цьому вказується, що компанія не заплатила за придбаний пул, хоча мала на це цілий місяць.

У випадках відмови компанії платити за лот, згідно з регламентом торгів, Фонд повинен стягнути гарантійний внесок і визнати переможцем учасника, який надав другу за величиною цінову пропозицію.

В даному випадку такою компанією стала "Інвестохіллс Веста", цінова пропозиція якої становила 150,5 млн гривень.

ФГВФО вказує, що ТОВ "Бізнесресурс-Україна", з мовчазної згоди біржі - організатора торгів, узагалі не здійснила гарантійний внесок.

"З огляду на грубе порушення умов участі в аукціоні, Фонд гарантування вважає його спотвореним і скасовує його результати. У діях організатора й учасників торгів вбачаються ознаки можливої умисної змови", - сказано в повідомленні.

Фонд має намір звернутися до правоохоронних органів для з'ясування обставин, щоб, у разі доведення вищевказаних фактів, притягнути до відповідальності причетних до махінацій осіб.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виставив на продаж пул кредитів юридичних осіб, знаходяться на балансі неплатоспроможних ВТБ Банку, Дельта Банку, а також банку "Фінанси та Кредит", вартістю 487 млн гривень.

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