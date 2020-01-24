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24 января 2020, пятница, 14:47 828
Общество 2020-01-24T16:51:42+02:00
Українські Новини
Председатель Полтавской ОГА решил проблему со скандальной Коломакской ОТГ

Председатель Полтавской ОГА решил проблему со скандальной Коломакской ОТГ

Ирина Дорофейчук
Полтавская область, Полтавская ОГА, Олег Синегубов, Объединенные территориальные общины
Олег Синегубов Фото: Полтавская ОГА
Олег Синегубов Фото: Полтавская ОГА

Согласно сообщению на официальном сайте Полтавской ОГА, конфликт вокруг создания скандальной Коломакской объединенный территориальной общины (ОТГ), который продолжался несколько лет и повлек перекрытие трасс государственного значения, блокировкой админзданий и шантажа, наконец решен. Так прокомментировал председатель Полтавской ОГА Олег Синегубов ситуацию вокруг конфликта по созданию Коломакской ОТГ.

Как отмечается в сообщении ОГА, руководство Коломакской ОТГ смогло наконец договориться об объединении с соседними ОТГ, что позволит решить проблему с несоответствием этой общины формальным критериям способности. Так, жители Коломакской ОТГ требовали утверждения собственной общины в пределах Перспективного плана формирования территорий общин, но по показателям площади ОТГ, численности населения, развития инфраструктуры, количества детей школьного и дошкольного возраста, финансово-экономической устойчивости эта община не была способна. Полтавская ОГА выступала против ее отдельного существования и пыталась присоединить к более крупным соседним ОТГ, но жители были не согласны, что вылилось в протесты.

По инициативе председателя Полтавской ОГА Синегубова была создана специальная консультативная комиссия по проблемным ОТГ, которая отдельно рассмотрела проблемные вопросы по созданию Коломакской ОТГ.

По итогам заседания, согласована договоренность о том, что руководство Коломакской ОТГ должно либо устранить факторы несостоятельности собственной ОТГ путем объединения с соседними общинами (не будут претендовать на роль центра ОТГ), или вынуждено будет согласиться с административным вариантом решения собственной перспективы по видению ОГА.

Состоялось собрание общины, где было принято консенсусное решение о формировании Коломакской ОТГ в составе Коломацкого, Васильевки, Степового, Старицковки. Админцентр ОТГ будет располагаться в селе Коломацком, ЦНАП и опорная школа общины - в селе Степове. Следовательно, все проблемные вопросы, которые существовали ранее, были сняты.

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