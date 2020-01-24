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24 января 2020, пятница, 11:53 885
Экономика 2020-01-24T11:53:01+02:00
Українські Новини
"Электротяжмаш" на грани остановки из-за отсутствия сырья и долгов по зарплате, - СМИ

"Электротяжмаш" на грани остановки из-за отсутствия сырья и долгов по зарплате, - СМИ

Павел Твердохлиб
Электротяжмаш, Фонд госимущества Украины, Долги по зарплате, Зарплата, Алексей Кучер
ГП
ГП "Завод Электротяжмаш" (Харьков) Фото: Sq.com.ua

Назначенное в конце прошлого года Фонд госимущества руководство ГП "Завод Электротяжмаш" (Харьков), 22 января остановило цех литейного производства из-за отсутствия сырья. Кроме того, на предприятии возникла задолженность по зарплате. Об этом сообщает портал  БизнесЦензор со ссылкой на свои источники.

"У нас была маленькая задержка из-за материалов", - сказал собеседник журналистов.

Кроме этого, на "Электротяжмаше" возникла задолженность по зарплате, которая привела к однодневной забастовке работников литейного цеха.

"Обещают на этой неделе закрыть. Сегодня-завтра", - прокомментировал ситуацию сотрудник цеха.

Это первая невыплата аванса за последние 15 лет работы предприятия, утверждают работники. Общая задолженность по заработной плате на данный момент составляет 30 млн грн.

Как сообщает портал, в конце декабря 2019 года глава Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер обратился с письмом к президенту Владимиру Зеленскому, премьеру Алексею Гончаруку и главе Фонда госимущества Дмитрию Сенниченко с просьбой вмешаться в ситуацию, так как у "Электротяжмаша" имеются долги за электроэнергию. Предприятие получило уведомление о возможном отключении от электроснабжения.

Напомним, 27 ноября по указанию Кабмина Фонд госимущества в лице заместителя главы Сергея Игнатовского уволил директора Дмитрия Костюка, прошедшего ранее конкурсный отбор в Минэкономразвития, и назначил исполняющим обязанности директора "Электротяжмаша" Виктора Бусько.

Бусько - депутат Запорожского горсовета от фракции "Оппозиционный блок".

От работы "Электротяжмаша" зависит выполнение контракта со вторым гигантом украинского машиностроения – харьковским АТ "Турбоатом". Между этими предприятиями и ПАО "Укргидроэнерго" в марте 2019 года подписан контракт на реконструкцию Кременчугской ГЭС.

Он выполняется за средства Европейского инвестиционного банка и Европейского банка реконструкции и развития. Срыв этого контракта предусматривает штраф в размере 120 млн грн.

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