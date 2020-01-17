В обменных пунктах доллар снова дорожает

С 11 по 17 января курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков повысился на 18,48 коп. до 24,3381 UAH/USD, курс покупки повысился на 24,52 коп. до 24,0060 UAH/USD после незначительного колебания в первые 11 дней января.

Об этом сообщает BIN.ua, передают Українські Новини.

Средний курс покупки евро повысился на 34,91 коп. до 26,5875 UAH/EUR, курс продажи повысился на 29,74 коп. до 27,1052 UAH/EUR.

Как сообщали Українські Новини, с 28 декабря по 11 января курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился на 28,08 коп. до 24,1533 UAH/USD, курс покупки повысился на 16,97 коп. до 23,7608 UAH/USD после значительного повышения в последнюю неделю декабря.

Курсы наличной иностранной валюты:

Доллар США Евро Российский рубль (10) Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Средний курс на 17 января 24,0060 24,3381 26,5875 27,1052 3,4700 3,9800 По сравнению с 11 января 0,2452 0,1848 0,3491 0,2974 0,0100 0,0200

Использованы данные компании BIN.ua, предоставленные Українським Новинам.