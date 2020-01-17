подписаться на рассылку
24 24.35
26 27.05
˟
17 января 2020, пятница, 13:31 35
Финансы 2020-01-17T13:57:27+02:00
Українські Новини
В обменных пунктах доллар снова дорожает

В обменных пунктах доллар снова дорожает

Катерина Цапро
Курс валют, курс доллара, Курс евро

С 11 по 17 января курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков повысился на 18,48 коп. до 24,3381 UAH/USD, курс покупки повысился на 24,52 коп. до 24,0060 UAH/USD после незначительного колебания в первые 11 дней января.

Об этом сообщает BIN.ua, передают Українські Новини.

Средний курс покупки евро повысился на 34,91 коп. до 26,5875 UAH/EUR, курс продажи повысился на 29,74 коп. до 27,1052 UAH/EUR.

Как сообщали Українські Новини, с 28 декабря по 11 января курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился на 28,08 коп. до 24,1533 UAH/USD, курс покупки повысился на 16,97 коп. до 23,7608 UAH/USD после значительного повышения в последнюю неделю декабря.

Курсы наличной иностранной валюты:

 

Доллар США

Евро

Российский рубль (10)

 

Покупка

Продажа

Покупка

Продажа

Покупка

Продажа

Средний курс на 17 января

24,0060

24,3381

26,5875

27,1052

3,4700

3,9800

По сравнению с 11 января

0,2452

0,1848

0,3491

0,2974

0,0100

0,0200

Использованы данные компании BIN.ua, предоставленные Українським Новинам.

Больше новостей о: Курс валют курс доллара Курс евро

Зеленский потребовал, чтобы за две недели нашли причастных к записи совещания у Гончарука
Гончарук под крики "Ганьба" выступил в Раде
Новости
Правительство должно уйти в отставку, – Бойко 14:16
Плата за распределение газа в новом году будет осуществляться по отдельному счету 14:11 Пресс-релиз
В Украине появится уполномоченный по вопросам информации 14:11
Зеленский потребовал, чтобы за две недели нашли причастных к записи совещания у Гончарука 14:09
Атака на правительство Гончарука завершилась эпическим провалом олигархов, - блогер Леменов 14:09
больше новостей
У Авакова не могут найти приказ, согласно которому Черновол получила наградной автомат Калашникова 14:35 Документ
У Зеленского примитивное понимание экономических процессов, – прослушка Гончарука 19:26
Zara Home официально отказалась обслуживать клиентов на украинском языке, - СМИ 14:56 Документ
Премьер-министр Алексей Гончарук. Скриншот видео УП
Вместо заседания фракции "Слуги народа" Гончарук поехал к Зеленскому, - депутаты 21:33
Смелянский объяснил "слугам народа" свою гигантскую зарплату с помощью таблички "было-стало" 08:49 Документ
больше новостей
Премьером возмущались, а остальные министры не явились: как "слуги народа" заседали без Гончарука 23:55
Верланов в Одесской области дал старт масштабной антикоррупционной проверке налоговой: детали 17:26
43 чиновника в Кабмине получили в декабре зарплату от 100 до 315 тысяч гривен: полный список 07:01
Принятие нового Трудового кодекса и отмена адвокатской монополии повлечет массовые увольнения граждан, не способных защитить свои права, - адвокат Рыжий 18:23
ВСП готова сотрудничать с международными партнерами относительно проведения конкурса в ВККС 09:49
больше новостей
Вместо Яременко председателем международного комитета назначили депутата Мережко
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok