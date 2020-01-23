Часы Судного дня перевели: осталось 100 секунд до "ядерной полуночи"

Часы Судного дня в 2020 году 20 секунд вперед - теперь до "ядерной полуночи" осталось 100 секунд. Об этом заявила президент американского журнала Bulletin of the Atomic Scientists Рейчел Бронсон, передает официальный сайт журнала.

Так называемые Часы Судного дня показывают 23:58:20 до наступления "ядерной полуночи", которое символизирует наступление ядерного катаклизма. Впервые "часы" появились на обложке издания в 1947 году. А самым спокойным годом считался 1991 - тогда часы показывали 17 минут до полуночи.

"Мы собрались здесь, чтобы обновить часы и выразить озабоченность существующими угрозами. Сегодня мы не испытываем оптимизма", - сказала Бронсон.

Причинами роста ядерной угрозы являются недостаточные действия в вопросе климатических изменений, а также рост кампаний по распространению дезинформации в киберпространстве. А также на "сближение" с ядерной полуночью повлияла ситуация вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе и прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Часы Судного дня не переводились с 2018 года - в прошлом году они остались на той же отметке.

Напомним, из-за Трампа Судный день наступил бы на 30 секунд раньше. Также в 2016 стрелки часов Судного дня остались на месте. В 2018 до конца света осталось 2 минуты: стрелку Часов Судного дня передвинули вперед.