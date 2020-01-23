подписаться на рассылку
24.1 24.5
26.05 27.1
˟
23 января 2020, четверг, 21:53 309
Общество 2020-01-23T23:44:14+02:00
Українські Новини
Часы Судного дня перевели: осталось 100 секунд до "ядерной полуночи"

Часы Судного дня перевели: осталось 100 секунд до "ядерной полуночи"

Ольга Фандорина
Часы Судного дня, Ядерная полночь, ядерная угроза
Часы Судного дня. Фото: ktovkurse.com
Часы Судного дня. Фото: ktovkurse.com

Часы Судного дня в 2020 году 20 секунд вперед - теперь до "ядерной полуночи" осталось 100 секунд. Об этом заявила президент американского журнала Bulletin of the Atomic Scientists Рейчел Бронсон, передает официальный сайт журнала.

Так называемые Часы Судного дня показывают 23:58:20 до наступления "ядерной полуночи", которое символизирует наступление ядерного катаклизма. Впервые "часы" появились на обложке издания в 1947 году. А самым спокойным годом считался 1991 - тогда часы показывали 17 минут до полуночи. 

"Мы собрались здесь, чтобы обновить часы и выразить озабоченность существующими угрозами. Сегодня мы не испытываем оптимизма", - сказала Бронсон.

Причинами роста ядерной угрозы являются недостаточные действия в вопросе климатических изменений, а также рост кампаний по распространению дезинформации в киберпространстве. А также на "сближение" с ядерной полуночью повлияла ситуация вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе и прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Часы Судного дня не переводились с 2018 года - в прошлом году они остались на той же отметке. 

Напомним, из-за Трампа Судный день наступил бы на 30 секунд раньше. Также в 2016 стрелки часов Судного дня остались на месте. В 2018 до конца света осталось 2 минуты: стрелку Часов Судного дня передвинули вперед.

Больше новостей о: Часы Судного дня Ядерная полночь ядерная угроза

Дезир - Бородянскому: не надо бороться с дезинформацией за счет свободы слова и вмешательства в работу медиа
Коляда заявила о готовности к разделению Минветеранов
Новости
Российский комик сбежал из страны после шутки над Путиным 23:57
Грета Тунберг. Скриншот видео Guardian News
В Давосе министр финансов США раскритиковал Грету Тунберг, посоветовав выучить экономику 23:38
За неделю гриппом в Украине заболели более 140 тысяч человек 22:20
Иран примет решение о работе с "черными ящиками" самолета МАУ после визита в Украину 22:05
Месть бывшей жены: в Шотландии мужчина случайно обнаружил свою могилу на кладбище 21:56
больше новостей
Украинского певца, приговоренного к повешению в Малайзии, помиловали и отпустили 15:52
Нардеп Кива в киевском ресторане устроил драку с ветераном АТО 15:10
МИД купил у физлиц-предпринимателей чашки и пледы по 1,5 тыс. гривен за штуку 15:00
Дом Порошенко могут взять штурмом. Каждый 8-ой украинец за русский язык как второй государственный 07:00 Новости дня
Гривна продолжает стремительно расти: курс валют на среду 05:55
больше новостей
Фонд гарантирования продает активы VAB банка за 200 млн, хотя может получить 8 млрд от экс-владельца 11:29
Нардеп Кива в киевском ресторане устроил драку с ветераном АТО 15:10
На новой схеме в оборонке могли "отмыть" 32 млн гривен: открыто уголовное дело 15:40
Бойко на заводе в Коростене рассказал как власть проводит деиндустриализацию 19:08
Зеленский зарабатывал меньше подчиненных и не получил тринадцатую зарплату в 2019 10:39 Документ
больше новостей
В Deutsche Bahn готовы лишь консультировать "Укрзализныцю"
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok