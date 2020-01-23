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23 січня 2020, четвер, 21:53 19
Суспільство 2020-01-23T23:46:29+02:00
Українські Новини
Годинник Судного дня перевели: залишилося 100 секунд до "ядерної півночі"

Годинник Судного дня перевели: залишилося 100 секунд до "ядерної півночі"

Ольга Фандорина
Ядерна угода, Ядерна загроза, Годинник Судного дня
Годинник Судного дня. Фото: ktovkurse.com
Годинник Судного дня. Фото: ktovkurse.com

Годинник Судного дня в 2020 році 20 секунд вперед - тепер до "ядерної півночі" залишилося 100 секунд. Про це заявила президент американського журналу Bulletin of the Atomic Scientists Рейчел Бронсон, передає офіційний сайт журналу

Так званий Годинник Судного дня показують 23:58:20 до настання "ядерної півночі", яке символізує настання ядерного катаклізму. Вперше "годинник" з'явився на обкладинці видання в 1947 році. А найспокійнішим роком вважався 1991 - тоді годинник показував 17 хвилин до півночі. 

"Ми зібралися тут, щоб оновити годинник і висловити стурбованість існуючими погрозами. Сьогодні ми не відчуваємо оптимізму", - сказала Бронсон.

Причинами зростання ядерної загрози є недостатні дії в питанні кліматичних змін, а також зростання кампаній по поширенню дезінформації в кіберпросторі. А також на "зближення" з ядерної північчю вплинула ситуація навколо Спільного всеосяжного плану дій щодо іранської ядерної програми і припинення дії Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності. 

Годинник Судного дня не переводилися з 2018 року - в минулому році вони залишилися на тій же позначці. 

Нагадаємо, через Трампа Судний день настав би на 30 секунд раніше. 

Також в 2016 стрілки  годинника Судного дня залишилися на місці. У 2018 до кінця світу залишилося 2 хвилини: стрілку Годинника Судного дня пересунули вперед. 

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