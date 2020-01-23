Годинник Судного дня перевели: залишилося 100 секунд до "ядерної півночі"

Годинник Судного дня в 2020 році 20 секунд вперед - тепер до "ядерної півночі" залишилося 100 секунд. Про це заявила президент американського журналу Bulletin of the Atomic Scientists Рейчел Бронсон, передає офіційний сайт журналу .

Так званий Годинник Судного дня показують 23:58:20 до настання "ядерної півночі", яке символізує настання ядерного катаклізму. Вперше "годинник" з'явився на обкладинці видання в 1947 році. А найспокійнішим роком вважався 1991 - тоді годинник показував 17 хвилин до півночі.

"Ми зібралися тут, щоб оновити годинник і висловити стурбованість існуючими погрозами. Сьогодні ми не відчуваємо оптимізму", - сказала Бронсон.

Причинами зростання ядерної загрози є недостатні дії в питанні кліматичних змін, а також зростання кампаній по поширенню дезінформації в кіберпросторі. А також на "зближення" з ядерної північчю вплинула ситуація навколо Спільного всеосяжного плану дій щодо іранської ядерної програми і припинення дії Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності.

Годинник Судного дня не переводилися з 2018 року - в минулому році вони залишилися на тій же позначці.

Нагадаємо, через Трампа Судний день настав би на 30 секунд раніше.

Також в 2016 стрілки годинника Судного дня залишилися на місці. У 2018 до кінця світу залишилося 2 хвилини: стрілку Годинника Судного дня пересунули вперед.