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23 января 2020, четверг, 20:41 76
Происшествия 2020-01-23T20:42:09+02:00
Українські Новини
В Днипре пьяный водитель въехал в пешеходов на остановке

В Днипре пьяный водитель въехал в пешеходов на остановке

Ольга Фандорина
ДТП в Днипре, ДТП с микроавтобусом
ДТП с автомобилем. Фото: facebook.com/PoliceDniproRegion
ДТП с автомобилем. Фото: facebook.com/PoliceDniproRegion

В Днепре произошло дорожно-транспортной происшествие (ДТП), в результате которого пострадали четыре пешехода. Об этом сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области.

Отмечается, что авария произошла на улице Ударников, на месте работает полиция.

По предварительной информации 23 января около 17:40 водитель автомобиля "Мерседес Sprinter" 1973 года рождения выехал на трамвайные пути. После этого, пытаясь избежать столкновения с трамваем, наехал на пешеходов.

Все четверо пострадавших доставлены в больницу. Водитель предварительно находился в состоянии алкогольного опьянения.

Мальчик 12 лет. Сейчас находится в реанимации Днепропетровской областной клинической больницы на ул. Космической. Диагноз: политравма.

Две женщины и мужчина госпитализированы в больницу им. Мечникова. У мужчины закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головы. Все пострадавшие были без сознания, когда их забирали в больницу.

По предварительной информации, водитель не справился с управлением, поскольку был в состоянии алкогольного опьянения. В этом мужчина признался сам. В свой выходной день он взял служебную машину для личных целей и попал на ней в жуткую аварию.

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